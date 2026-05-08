В Вене открыли доступ к ранним потолочным фрескам Густава Климта

В Вене в здании Бургтеатра посетители получили доступ к потолочным росписям Густава Климта, которые обычно находятся..

В Вене в здании Бургтеатра посетители получили доступ к потолочным росписям Густава Климта, которые обычно находятся на высоте около 18 метров и не видны вблизи. Экскурсии стали возможны во время реставрационных работ в главном входном зале театра.

Речь идёт о десяти потолочных картинах, созданных в конце XIX века, когда Климту было 24 года. Росписи сделаны совместно с его братом Эрнстом и художником Францем фон Мачем.

[Роберт Бойтлер, коммерческий директор Бургтеатра]:

«Всё очищается вручную очень мягкими ватными палочками и конденсированной водой. Здесь десять потолочных росписей. Самая большая работа Климта – около 35 квадратных метров. Можно представить, сколько времени занимает очистка слой за слоем».

Во время экскурсии посетители поднимаются на строительные конструкции, благодаря чему могут рассмотреть детали.

[Томас Мар, реставратор]:

«Братья Климт и Мач учились вместе. Они объединились, потому что были лучшими в своём классе. Они говорили: мы молоды, быстры и можем делать качественную работу за меньшие деньги. Так они получили заказы. После этого они работали и в парламенте, и в Музее истории искусств».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По словам посетителей, экскурсия позволяет увидеть ранний стиль художника и проследить его развитие.

[Сюзанна Хёллингер, посетительница]:

«Уже можно заметить элементы, которые позже проявятся в его известных картинах. И быть так близко к этим отреставрированным работам – это уникальный опыт».

Экскурсии по потолочным росписям будут проходить до августа, после чего строительные конструкции демонтируют.

Короткая ссылка на эту страницу: