Гонки улиток помогли тайваньскому городу вернуть туристов после землетрясения

Десятки зрителей собрались вокруг круглого стола в тайваньском городе Фэнлинь. Здесь проходит ежегодная гонка улиток. Победителем стал моллюск по кличке «Братец Улитка». Он преодолел дистанцию в 33 сантиметра за три минуты и три секунды.

Его владельцы получили в награду органические овощи и местные фермерские продукты. Улитку выращивают уже два года.

[Ларри Ло, участник гонки]:

«Я очень переживал во время гонки, потому что он хотел свернуть в сторону. Но я продолжал его звать, поэтому он вернулся в правильном направлении. И в итоге мы выиграли».

Фестиваль проходит в уезде Хуалянь на востоке Тайваня. После разрушительного землетрясения в апреле 2024 года жители решили не отменять соревнований.

[Чэн Жэньшоу, организатор гонки]:

«Из-за землетрясения многие боялись приезжать в Хуалянь. Мы подумали, что если люди приедут благодаря этому мероприятию, это поможет нашему сообществу. Поэтому мы всё-таки провели гонки».

Население Фэнлиня сокращается, а более 20% жителей старше 65 лет. Местные активисты предлагают молодым людям временное жильё и работу, чтобы они могли попробовать жить в небольшом городе.

[Сюй Лу, жительница Фэнлиня]:

«На самом деле местным школам очень нужны учителя. Нам также не хватает социальных работников. Есть много вакансий».

Фэнлинь входит в международную сеть так называемых «медленных городов». Она поддерживает небольшие населённые пункты с размеренным ритмом жизни и местной кухней. Символ организации – улитка. Местные жители надеются, что именно она поможет городу постепенно вернуть туристов и привлечь новых жителей.

