Несколько стран начали поиск пассажиров лайнера с хантавирусом

Власти нескольких стран начали разыскивать пассажиров круизного судна MV Hondius, которые сошли на берег до введения карантина из-за вспышки хантавируса. Проверки проходят в том числе на острове Святой Елены, где часть пассажиров покинула лайнер во время остановки.

Судно несколько дней находилось у берегов Кабо-Верде после того, как на борту выявили случаи заражения. По данным Всемирной организации здравоохранения, от вируса скончались три человека – граждане Нидерландов и Германии. Ещё восемь человек, включая гражданина Швейцарии, предположительно заразились.

На борту остаются около 146 пассажиров и членов экипажа из 23 стран. Сообщается, что симптомов заболевания у них сейчас нет.

Тем временем, у заболевших подтвердили андский штамм хантавируса. Это редкая разновидность, которая может передаваться между людьми при очень тесном взаимодействии. В операции по отслеживанию контактов участвуют службы здравоохранения Южной Африки, Аргентины, Испании и Кабо-Верде.

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что риск распространения инфекции в Африке остаётся низким, но полностью исключать его нельзя.

[Толберт Джи Ньенсва, эксперт Африканского CDC]:

«Если посмотреть на уровень летальности этого вируса, с которым мы имеем дело, – это 37,5% среди заболевших, предполагаемых и подтверждённых случаев. Это должно беспокоить всех нас. Хотя уровень передачи низкий, он не равен нулю».

Сейчас MV Hondius следует к Канарским островам. Испания согласилась принять лайнер на Тенерифе, где пассажиров и экипаж должны обследовать местные медики.

Жители острова уже выступили против прибытия судна и призвали власти Испании пересмотреть это решение. Врачи же готовятся к обеспечению долгого карантина: инкубационный период вируса может достигать 45 дней.

