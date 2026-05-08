Несколько стран начали поиск пассажиров лайнера с хантавирусом

Дата загрузки: 2026-05-08
Власти нескольких стран начали разыскивать пассажиров круизного судна MV Hondius, которые сошли на берег до введения карантина из-за вспышки хантавируса. Проверки проходят в том числе на острове Святой Елены, где часть пассажиров покинула лайнер во время остановки.
Судно несколько дней находилось у берегов Кабо-Верде после того, как на борту выявили случаи заражения. По данным Всемирной организации здравоохранения, от вируса скончались три человека – граждане Нидерландов и Германии. Ещё восемь человек, включая гражданина Швейцарии, предположительно заразились.
На борту остаются около 146 пассажиров и членов экипажа из 23 стран. Сообщается, что симптомов заболевания у них сейчас нет.
Тем временем, у заболевших подтвердили андский штамм хантавируса. Это редкая разновидность, которая может передаваться между людьми при очень тесном взаимодействии. В операции по отслеживанию контактов участвуют службы здравоохранения Южной Африки, Аргентины, Испании и Кабо-Верде.
Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что риск распространения инфекции в Африке остаётся низким, но полностью исключать его нельзя.
[Толберт Джи Ньенсва, эксперт Африканского CDC]:
«Если посмотреть на уровень летальности этого вируса, с которым мы имеем дело, – это 37,5% среди заболевших, предполагаемых и подтверждённых случаев. Это должно беспокоить всех нас. Хотя уровень передачи низкий, он не равен нулю».
Сейчас MV Hondius следует к Канарским островам. Испания согласилась принять лайнер на Тенерифе, где пассажиров и экипаж должны обследовать местные медики.
Жители острова уже выступили против прибытия судна и призвали власти Испании пересмотреть это решение. Врачи же готовятся к обеспечению долгого карантина: инкубационный период вируса может достигать 45 дней.
