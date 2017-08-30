Жан-Клод Юнкер — о «брексите»: «Обсуждать торговлю пока не будем»

Великобритания и Европейская комиссия на этой неделе проводят третий раунд переговоров о «брексите». Руководство ЕС ранее отмечало, что главными вопросами во время обсуждений станут права граждан ЕС и Великобритании, живущих за границей, выплата Великобритании в связи с отделением и граница между Ирландией и Северной Ирландией.

Во вторник председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что пока эти вопросы не решат, обсуждать торговлю и экономику не начнут.

[Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии]:

«Я очень внимательно прочитал все документы, которые представило правительство Её Величества, и ни один не является удовлетворительным. Нужно решить огромное количество проблем».

Юнкер также повторил позицию ЕС: переговоры о зоне свободной торговли смогут начаться, только если по вопросам выхода добьются значительного прогресса.

[Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии]:

«Должно быть предельно ясно, что мы не перейдём к следующему шагу, то есть к обсуждению экономических и торговых отношений между Великобританией и Европой, пока не решим всех вопросов, которые относятся к Статье 50, то есть к разводу. Мы не можем смешивать эти вещи».

Переговоры проходят спустя более года после того, как британцы проголосовали «за» выход их страны из состава ЕС.