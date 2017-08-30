30 августа 2017

Больные комары уменьшат распространение вирусов в Бразилии

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В бразильском городе Нитерой учёные торжественно выпустили в дикую природу комаров, заражённых бактерией-паразитом вольбахией. Эти насекомые призваны сдерживать распространение лихорадки денге.

[Лусиану Морейра, исследователь]:
«При скрещивании с больными комарами другие насекомые заражаются этими бактериями. За короткое время у многих комаров появятся в организме вольбахии. Это снизит распространение арбовирусов».

Самки комаров после скрещивания с больными самцами больше не смогут воспроизводить потомство. Кроме того, бактерия подавляет в организме комаров развитие вирусов Зика, денге и жёлтой лихорадки. При этом вольбахии безвредны для людей.

Выпускать заражённых комаров помогают учёным и жители Нитероя.

[житель Нитероя]:
«Мы полны надежд и помогаем проекту достичь цели и победить лихорадку денге. Но мы также понимаем, что надо и дальше сдерживать распространение вируса и его переносчиков. Одни только комары, заражённые вольбахией, не смогут полностью устранить арбовирусы».

Лихорадка денге – острое вирусное заболевание, которое сопровождается высокой температурой, болями в костях и суставах, тошнотой и другими недомоганиями. Обычно организм человека справляется с заболеванием, но при геморрагической форме смертность достигает 50%. Вакцин против денге пока нет — так же, как и лекарств для её лечения.

Между тем, по данным Министерства здравоохранения Бразилии, в первом квартале этого года заболевших лихорадкой денге в стране на 90% меньше, чем было в тот же период прошлого года.

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