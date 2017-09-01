В Берлине открылась крупнейшая в мире выставка бытовой техники

В Берлине на площади в почти 160 тысяч квадратных метров разместилась самая большая в мире выставка бытовой электроники. 1 сентября она открыла свои двери для посетителей.

Здесь представлены и цифровые бытовые приборы, и «умные» технологии.

[Йенс Хайдтекер, директор IFA]:

«IFA опять распродана. На ней — более 1800 участников. Ожидается 240 тысяч гостей. Это делает её не только самой крупной в мире выставкой бытовой техники, это также самая международная выставка. Нигде в мире не собирается вместе так много международных покупателей и участников. От этой IFA мы ожидаем много».

Посетителям представляют новейшие технологии для приготовления еды. Среди них — уникальная духовка.

[Маркус Доэке, представитель Miele]:

«В обычной духовке ростбиф готовится снаружи внутрь. В диалоговой духовке мы готовим объёмно. Это означает, что энергия нацеливается одновременно и на внутреннюю, и на внешнюю стороны. То есть, вы получаете не нежный и розовый внутри и серый снаружи ростбиф. Вы получаете нежный и мягкий ростбиф целиком».

А это холодильник, который умеет отправлять вам фотографии.

[представитель Liebherr]:

«Когда вы закрываете дверцу, камера делает фото и загружает его в приложение. То есть, когда я иду за покупками, я знаю, что есть в моём холодильнике. Планировать рецепты стало проще».

За годы проведения выставки много мировых инноваций было представлено именно здесь. Продлится IFA до 6 сентября.