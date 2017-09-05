05 сентября 2017
Телеканал NTD

Конкурс по метанию коровьих лепёшек прошёл в США

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Конкурс по метанию коровьих лепёшек на дальность прошёл в американском штате Висконсин. Попробовать силы в такой необычной спортивной дисциплине могли и стар, и млад.

[участник фестиваля из Милуоки]:
«Нам кажется это забавным. Просто другие так не делают, и мы решили попробовать что-то необычное».

Специально для соревнований заготовили целую телегу засушенных метательных снарядов. Коровьи лепёшки выкладывают на солнце за месяц до конкурса. Есть и те, что остались с прошлых состязаний.

[Мариэтта Рьютер, организатор соревнований]:
«Они лежат ночью в сарае, а днём — на солнце. Весь месяц их периодически переворачивают, чтобы высушить и подготовить к нашему фестивалю».

Правила соревнований просты: коровья лепёшка должна быть не менее 15 сантиметров в диаметре. Кидать её надо голыми руками, без перчаток. Чтобы увеличить трение, можно поплевать на ладошки.

[Джереми Пингс, организатор соревнований]:
«Кому-то совсем не хочется бросать их, а кто-то относится к этому серьёзно. Некоторые приходят в костюмах, и у нас есть награда за лучший наряд. Некоторые даже слюнявят ладони, чтобы лепёшка не скользила во время броска».

В метании коровьих лепёшек соревнуются и мужчины, и женщины, и даже дети. Ежегодный конкурс в посёлке Прейри-дю-Сак проходит уже в 43 раз. В этом году на фестиваль съехались участники из разных уголков страны, а также – из Нидерландов и Португалии.

Самый дальний бросок коровьей лепёшки за всё время соревнований был на 76 метров. Пока это официальный рекорд.

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