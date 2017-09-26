Губернатор Токио сообщила имя малышки-панды из зоопарка Уэно

Губернатор Токио объявила, как назвали детёныша большой панды, родившегося в зоопарке Уэно.

[Юрико Коикэ, губернатор Токио]:

«Сян-Сян. В переводе с японского оно означает благоухающая».

Кличку для маленькой самочки выбирали из 300 тысяч имён, предложенных энтузиастами.

[Юрико Коикэ, губернатор Токио]:

«Думаю, она создаёт приятный образ раскрывающегося цветка».

Сян-Сян родилась в июле. Её маму зовут Син-Син, а отца – Ри-Ри. Две большие панды прибыли в зоопарк Уэно шесть лет назад из Китая. Сян-Сян – второй детёныш 11-летней самки. Однако первый малыш, родившийся у неё пять лет назад, не выжил.

Ко вторым родам сотрудники зоопарка подготовились более тщательно. Выхаживать детёнышей панд очень сложно, и они часто погибают. Поэтому с выбором клички для медвежат не спешат и обычно ждут 100 дней.

Панды приносят потомство в неволе редко. Так что рождение малышки Сян-Сян для зоопарка Уэно, да и для всего Токио стало настоящим праздником.

Большая панда считается национальным символом Китая. Эта страна сдаёт редких медведей в аренду различным зоопарком мира. Держать у себя большую панду они могут десять лет.