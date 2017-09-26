В Брюсселе начался четвёртый раунд переговоров о «брексите»

Главный переговорщик от Великобритании по вопросу «брексита» в понедельник сказал, что Лондон будет выполнять свои финансовые обязательства перед ЕС после выхода из блока. Но он предупредил, что это должно стать частью договора о будущих экономических связях между его страной и Брюсселем.

[Дэвид Дэйвис, переговорщик от Великобритании]:

«Соединённое Королевство будет уважать обязательства, которые оно на себя взяло во время членства. Но, очевидно, что достичь соглашения по этому вопросу можно только на базе нового полноценного специального партнёрства с Европейским союзом».

Главные переговорщики от ЕС и Великобритании выступили перед журналистами перед началом четвёртого раунда переговоров о «брексите».

По словам Мишеля Барнье, Великобритания сначала должна определиться с правами европейских граждан, суммой финансовой выплаты Брюсселю и отношениями между Ирландией и Северной Ирландией. Только после этого можно будет обсуждать взаимоотношения между сторонами.

[Мишель Барнье, главный переговорщик от ЕС]:

«Критически важен прогресс по трём главным вопросам: граждане, Ирландия, финансовое урегулирование. После этого можно переходить к будущим отношениям. Это отдельные вопросы».

Ранее Барнье также говорил, что если Великобритания попросит двухлетний переходный период после «брексита», то она должна будет выполнять все правила ЕС.

О переходном периоде Тереза Мэй впервые сказала в минувшую пятницу. По её словам, Лондону, возможно, понадобится дополнительное время пребывания на едином рынке ЕС.