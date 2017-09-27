Пуэрто-Рико после урагана: жители жалуются, что почти не получили помощи

Надпись «Помогите» на крыше одного из домов в сельской местности Пуэрто-Рико. Увидев её, спасатели приземлили здесь свой вертолёт и оказали медицинскую помощь трём местным жителям.

Спустя неделю после урагана «Мария» многие в Пуэрто-Рико по-прежнему ждут помощи. Бедствие стало самым разрушительным для этой американской территории за последние 90 лет. Здесь погибло не менее 15 человек.

[Хуан Крус, местный житель]:

«Помогите Пуэрто-Рико немного больше. Я знаю, что вы можете. Нам не помешало бы больше помощи. Мы граждане США. И с нами следует обращаться соответственно».

Это город Канованас к западу от столицы Сан-Хуана. Сюда впервые приехала цистерна с питьевой водой.

[Хуан Крус, местный житель]:

«Это первая цистерна, которую я вижу в этом районе. До этого они не привозили сюда воду. Поэтому здесь такое столпотворение. Все хотят достать воды, чтобы выжить. Ванные грязные. Готовить тоже не на чем».

Ураган вызвал на острове сильные наводнения и полностью его обесточил. На Пуэрто-Рико живёт около 3 миллионов 400 тысяч человек. У почти половины из них сейчас нет доступа к питьевой воде. В большинстве из 69 местных больниц нет света, и также нет топлива для генераторов.

[жительница Сан-Хуана]:

«Мы всегда видим, как прилетают эти огромные самолёты с продуктами, когда где-то случается бедствие. Будь то «Катрина», в Хьюстоне, в Африке, во время землетрясений в Латинской Америке и Азии. К ним прибывает много кораблей с помощью, а я здесь ничего так и не увидела». [жительница Сан-Хуана]:

«Помощь поступает слишком медленно. Нам говорят – она поступает из США, но кому они её раздают – непонятно, потому что я не получила ничего. Никто не постучался к нам и не сказал: «Вот вам рис». По полтора часа стоим в очередях, в банкоматах нет наличных, два часа нужно стоять, чтобы заправиться газом на 10 долларов».

В столичном порту успокаивают: помощи прибывает достаточно, но есть трудности с её распространением. Проблему обещают решить в ближайшее время.

[Хосе Луис Аяла, глава транспортной компании]:

«У нас сейчас целый терминал заполнен тысячами контейнеров. И мы ждём, когда улицы будут в том состоянии, когда по ним можно будет проехать. Тогда мы сразу же начнём поставлять это в магазины, и пуэрториканские семьи смогут всё купить».

По данным Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США, на Пуэрто-Рико и Виргинские острова уже доставили более 4 миллионов порций еды и 6 миллионов литров воды. Ещё 7 миллионов пищевых комплектов и 4 миллиона литров воды – сейчас в пути на барже.