Коснуться короны: НАСА запустит зонд к Солнцу

Последние проверки солнечного зонда «Паркер» в лаборатории города Лорел штата Мэриленд. Уже скоро он отправится прямо к Солнцу и совершит беспрецедентное погружение в атмосферу звезды.

[Ники Фокс, специалист Университета прикладной физики]:

«Мы собираемся войти в корону. Там скрыто много загадок, которые в течение десятилетий не давали учёным покоя».

Аппарат будет кружить вокруг светила на расстоянии семи миллионов километров. Температура там превышает 1300 градусов по Цельсию, а уровни радиации зашкаливают.

Данные, которые соберёт и отправит «Паркер», преодолеют 140 миллионов километров обратно к Земле. Они помогут дать ответ на главный вопрос: почему же атмосфера – или, как её называют, корона Солнца – жарче, чем его поверхность.

Инженер миссии Джим Киннисон говорит, что перед стартом, запланированным на июль 2018 года, нужно провести много испытаний.

[Джим Киннисон, инженер миссии]:

«Вот почему нам сопутствует удача – мы стараемся продумать всё».

Аппарат сначала семь раз облетит вокруг Венеры, и только в декабре 2024 года сможет выйти на орбиту Солнца. На строительство и запуск аппарата в общей сложности НАСА выделило полтора миллиарда долларов.

[Ники Фокс, специалист Университета прикладной физики]:

«Я уже полюбила этот аппарат, потому что работаю с ним так долго. Он стал частью нашей жизни. Во время запуска будет ощущение, что я отправляю своего ребёнка в колледж. Но он пришлёт много данных. Это будет очень захватывающе. И я точно знаю, что буду плакать».

Как ожидается, зонд облетит вокруг Солнца 24 раза. И с каждым оборотом он будет приближаться к поверхности. Для исследования солнечной короны его оборудовали пятью научными инструментами.