Коснуться короны: НАСА запустит зонд к Солнцу

Последние проверки солнечного зонда «Паркер» в лаборатории города Лорел штата Мэриленд. Уже скоро он отправится прямо к Солнцу и совершит беспрецедентное погружение в атмосферу звезды.
[Ники Фокс, специалист Университета прикладной физики]:
«Мы собираемся войти в корону. Там скрыто много загадок, которые в течение десятилетий не давали учёным покоя».
Аппарат будет кружить вокруг светила на расстоянии семи миллионов километров. Температура там превышает 1300 градусов по Цельсию, а уровни радиации зашкаливают.
Данные, которые соберёт и отправит «Паркер», преодолеют 140 миллионов километров обратно к Земле. Они помогут дать ответ на главный вопрос: почему же атмосфера – или, как её называют, корона Солнца – жарче, чем его поверхность.
Инженер миссии Джим Киннисон говорит, что перед стартом, запланированным на июль 2018 года, нужно провести много испытаний.
[Джим Киннисон, инженер миссии]:
«Вот почему нам сопутствует удача – мы стараемся продумать всё».
Аппарат сначала семь раз облетит вокруг Венеры, и только в декабре 2024 года сможет выйти на орбиту Солнца. На строительство и запуск аппарата в общей сложности НАСА выделило полтора миллиарда долларов.
[Ники Фокс, специалист Университета прикладной физики]:
«Я уже полюбила этот аппарат, потому что работаю с ним так долго. Он стал частью нашей жизни. Во время запуска будет ощущение, что я отправляю своего ребёнка в колледж. Но он пришлёт много данных. Это будет очень захватывающе. И я точно знаю, что буду плакать».
Как ожидается, зонд облетит вокруг Солнца 24 раза. И с каждым оборотом он будет приближаться к поверхности. Для исследования солнечной короны его оборудовали пятью научными инструментами.