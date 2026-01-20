Сотни тысяч мозамбикцев бегут от наводнений

Тысячи людей вынуждены покидать свои дома из-за сильных наводнений в Мозамбике. Бедствие вызвали проливные дожди.

[пострадавший]:

«Мы были дома, когда вода хлынула внутрь, и побежали за помощью».

По данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, наводнения напрямую затронули более 620 000 человек, более 72 000 домов затоплены. Большой ущерб также нанесён дорогам, мостам и больницам.

Некоторые люди остаются в ловушке на крышах. До них пытаются добраться спасатели и добровольцы на рыбацких лодках.

[Руи Ксавьер, спасатель]:

«Сегодня всё идет хорошо, мы спасли много людей из зоны риска и доставили их сюда. Мы записываем их данные, даём еду, и, если у них есть родственники поблизости, то они приезжают. Если нет, мы везём их на машине в лагерь для переселенцев».

[пострадавший]:

«Самое главное, что я жив. Кто может помочь, тот поможет, и это тоже хорошо. Бог знает, почему так случилось».

О числе погибших данных пока нет, но, учитывая масштабы наводнений, жертв, скорее всего, избежать не удалось. Португальские СМИ сравнивают нынешний уровень воды с бедствием 2000 года, когда погибло около 700 человек.

Мозамбик – страна в юго-восточной Африке и бывшая португальская колония – часто страдает от стихийных бедствий, связанных с погодными условиями.

