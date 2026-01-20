В Петропавловске-Камчатском после аномальных снегопадов людям приходится рыть тропинки к подъездам, а также откапывать свои автомобили...

Как на Камчатке справляются с последствиями аномальных снегопадов

В Петропавловске-Камчатском после аномальных снегопадов людям приходится рыть тропинки к подъездам, а также откапывать свои автомобили. Проезжие части тоже занесены снегом.

На полуострове Камчатка прошли самые сильные снегопады с начала 70-х годов прошлого века. В декабре выпала трёхмесячная норма. А за первую половину января выпало столько же снега, сколько обычно за полтора месяца.

В Петропавловске-Камчатском высота сугробов превышает полтора метра, а местами достигает двух с половиной метров. Из-за последствий снегопадов с 16 января действует режим чрезвычайной ситуации.

Периодически в городе звучит сирена, и по громкоговорителю людей предупреждают об опасных погодных условиях. Сейчас они считаются экстремальными. По словам метеорологов, такое на Камчатке – редкость.

Власти региона обратились за помощью к правительству, поскольку не хватает спецтехники для расчистки дорог.

