Как на Камчатке справляются с последствиями аномальных снегопадов

В Петропавловске-Камчатском после аномальных снегопадов людям приходится рыть тропинки к подъездам, а также откапывать свои автомобили...
Дата загрузки: 2026-01-20
В Петропавловске-Камчатском после аномальных снегопадов людям приходится рыть тропинки к подъездам, а также откапывать свои автомобили. Проезжие части тоже занесены снегом.
На полуострове Камчатка прошли самые сильные снегопады с начала 70-х годов прошлого века. В декабре выпала трёхмесячная норма. А за первую половину января выпало столько же снега, сколько обычно за полтора месяца.
В Петропавловске-Камчатском высота сугробов превышает полтора метра, а местами достигает двух с половиной метров. Из-за последствий снегопадов с 16 января действует режим чрезвычайной ситуации.
Периодически в городе звучит сирена, и по громкоговорителю людей предупреждают об опасных погодных условиях. Сейчас они считаются экстремальными. По словам метеорологов, такое на Камчатке – редкость.
Власти региона обратились за помощью к правительству, поскольку не хватает спецтехники для расчистки дорог.
Короткая ссылка на эту страницу: