Население Китая сокращается четвёртый год подряд

Население Китая в 2025 году сокращалось четвёртый год подряд. Оно уменьшилось на три миллиона 390 тысяч человек, достигнув отметки в миллиард 405 миллионов. Как показали официальные данные, это больший спад, чем годом ранее.

Общее число рождений в Китае в 2025 году сократилось до 7 миллионов 920 тысяч. Это самый низкий уровень за десятилетия. В 2024-м было 9 миллионов 540 тысяч.

При этом число смертей выросло до 11 миллионов 310 тысяч. Годом ранее было 10 миллионов 93 тысяч.

Население Китая сокращается и быстро стареет с 2022 года. Сегодня количество жителей страны в возрасте 65 лет и старше превышает 223 миллиона. Это почти 16% общей популяции.

Однако, по словам китайских демографов, в следующем году в стране может наблюдаться незначительный временный рост рождаемости после того, как в мае 2025 года власти разрешили парам заключать брак в любом месте страны, а не только по месту жительства, что упростило процесс.

Эксперты отмечают, что сокращение населения в Китае обусловлено давними программами коммунистических властей по ограничению рождаемости, а также принудительными стерилизациями и абортами. Теперь нормы смягчили, но проблему это не решило.

Сегодня многие молодые китайцы не хотят заводить семьи из-за высокой стоимости жизни и небывало высокого уровня безработицы среди молодёжи. При этом программы властей по стимулированию рождаемости дают лишь временный эффект.

