Вулканологи: «Извержение Агунга неминуемо»

На индонезийском острове Бали готовятся к извержению вулкана Агунг. По мнению вулканологов, оно неизбежно.

Первые подземные толчки в районе вулкана зафиксировали около месяца назад, и с тех пор его активность возрастает. Вулкан продолжает выбрасывать пепел и газ и в любой момент может начать извергать лаву.

[Геде Суантика, вулканолог]:

«Общее количество подземных толчков уменьшилось, но они становятся мощнее. То есть, они происходят реже, но – с большей силой».

В регионе объявлен красный уровень угрозы. К горе запрещено приближаться ближе, чем на 12 километров. При этом самые популярные туристические курорты Бали находятся примерно в 70 километрах от вулкана. Посольства разных стран призывают своих граждан воздержаться от посещения центральной и северо-восточной части острова. Пока аэропорты работают в обычном режиме, но есть вероятность отмены авиарейсов.

Из зоны возможного бедствия эвакуировали 75 тысяч человек. Печальный прецедент уже был. Чуть более полувека назад Агунг уже погубил более тысячи местных жителей, неожиданно начав извергаться.

Нынешних эвакуированных разместили за пределами опасной зоны в школах и зданиях госучреждений. Но днём некоторые всё равно ненадолго возвращаются в свои дома. Кто-то – чтобы покормить домашний скот, который ещё не успели вывести, кто-то – чтобы помолиться.

Местные жители уверены: Агунг извергается только тогда, когда боги чем-то рассержены.

[жительница деревни Перинг-Сари]:

«Я вернулась сюда из эвакуационного центра, чтобы помолиться о безопасности. Когда помолюсь – поеду обратно в центр».

Стратовулкан Агунг – один из 130 активных вулканов Индонезии. Высота горы – 3142 метра.