Болотные арабы возрождают свои традиции

Здесь живут болотные арабы. Они столетиями использовали эти земли под сельское хозяйство.
Однако при правлении Саддама Хусейна жилища из камыша уничтожали, а болота осушали. Обосновывали это тем, что в болотах размножаются комары. Кроме того, в некоторых районах нашли месторождения нефти.
После свержения Хусейна в 2003 году племена болотных арабов снова стали строить свои жилища. Они также разрушили дамбы и вернули воду на осушенные территории на берегах Тигра и Евфрата.
Технология строительства подобных домов досталась им от шумеров.
[Али Мохсин, болотный араб]:
«Если хочешь построить большой зал в таком стиле, то нужно найти очень много камыша. Нужно приложить много усилий, также надо доставить камыш на место, чтобы сплести маленькие и средние секции».
Вождь этого племени говорит, что такие дома играют роль культурного и общественного центра.
[Лубнан Хайюн, вождь племени Бани аль-Асад]:
«Каждый день мы тут встречаемся. Мы рассказываем, что произошло с каждым из нас за день, обсуждаем политические вопросы в стране: и хорошие, и плохие».
В период осушения болот сотни тысяч болотных арабов были вынуждены переселиться в другие районы страны. Если раньше здесь их было около полумиллиона, то теперь – приблизительно 60 тысяч.
Болотных арабов также называют мааданами. Они живут на юго-востоке Ирака вдоль границы с Ираном.
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