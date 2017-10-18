Болотные арабы возрождают свои традиции

Закат над иракскими болотами, которые в прошлом году ЮНЕСКО добавила в список Всемирного наследия.

Здесь живут болотные арабы. Они столетиями использовали эти земли под сельское хозяйство.

Однако при правлении Саддама Хусейна жилища из камыша уничтожали, а болота осушали. Обосновывали это тем, что в болотах размножаются комары. Кроме того, в некоторых районах нашли месторождения нефти.

После свержения Хусейна в 2003 году племена болотных арабов снова стали строить свои жилища. Они также разрушили дамбы и вернули воду на осушенные территории на берегах Тигра и Евфрата.

Технология строительства подобных домов досталась им от шумеров.

[Али Мохсин, болотный араб]:

«Если хочешь построить большой зал в таком стиле, то нужно найти очень много камыша. Нужно приложить много усилий, также надо доставить камыш на место, чтобы сплести маленькие и средние секции».

Вождь этого племени говорит, что такие дома играют роль культурного и общественного центра.

[Лубнан Хайюн, вождь племени Бани аль-Асад]:

«Каждый день мы тут встречаемся. Мы рассказываем, что произошло с каждым из нас за день, обсуждаем политические вопросы в стране: и хорошие, и плохие».

В период осушения болот сотни тысяч болотных арабов были вынуждены переселиться в другие районы страны. Если раньше здесь их было около полумиллиона, то теперь – приблизительно 60 тысяч.

Болотных арабов также называют мааданами. Они живут на юго-востоке Ирака вдоль границы с Ираном.

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