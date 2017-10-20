20 октября 2017
Телеканал NTD

Волны за месяц разрушили пляж в Рио-де-Жанейро

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Пляж Макумба в Рио-де-Жанейро разрушился под воздействием океанских волн. Обвалился асфальт, пострадали коммуникационные линии. Стихия буйствовала здесь больше месяца. Местные жители говорят: всё началось после урагана «Ирма».

[житель Рио-де-Жанейро]:
«Ветер дул с востока 33 дня. Такого раньше никогда не было. Причём он не хотел менять направление. Даже учёный, который побывал здесь, не понял, что произошло. Всё было очень плохо».

Спасти побережье от океанских волн местные жители пытались уже много лет, но оно медленно разрушалось. Учёные видят проблему в том, что города всё больше разрастаются.

[Паулу Росман, океанограф]:
«Проблема пляжа Макумба похожа на проблемы других пляжей вдоль побережья Бразилии. Города вторгаются в динамичную полосу пляжа».

Между тем учёные говорят: в любом случае противостоять природе бессмысленно, эта битва будет проиграна.
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