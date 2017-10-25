Тайцы ночуют под дождём в преддверии пышных похорон короля

Тысячи человек собираются в центре Бангкока в надежде занять лучшие места. В четверг здесь начнутся пышные похороны обожаемого короля Пхумипона Адульядета или Рамы IX.

Он скончался в возрасте 88 лет ещё в октябре 2016. Весь год страна готовила пышную церемонию и собирала на неё деньги. Похороны обошлись тайцам в 90 миллионов долларов.

Места вдоль маршрута траурной процессии занимают за несколько дней. Людей не пугают даже идущие сейчас проливные дожди.

[жительница южной провинции Таиланда]:

«Прошлой ночью я спала под дождём напротив отеля Rattanakosin. Я осталась даже несмотря на дождь».

Монарх пользовался среди тайцев огромным авторитетом. Его почитали как полубожественную особу. Портреты короля можно увидеть на каждом углу.

В день рождения Рамы IX – 5 декабря – в Таиланде отмечают День отца. А в день рождения его супруги – 12 августа – День матери.

[жительница южной провинции Таиланда]:

«Это сложно объяснить, я просто хочу быть здесь. Чувства переполняют. Я тут уже два дня. Я хочу увидеть, как наш отец уйдёт на небо».

Похоронная церемония будет продолжаться пять дней. Как ожидается, её посетит около 250 тысяч человек.

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