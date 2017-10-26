26 октября 2017
Телеканал NTD

Учёные разных стран объединились для спасения редких морских свиней

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Учёные и природозащитные организации разных стран, включая Мексику, объединились, чтобы спасти от вымирания калифорнийскую морскую свинью. Этот редкий вид также известен под названием вакита.

Обитают эти морские животные только в северной части Калифорнийского залива. По оценкам специалистов, в дикой природе насчитывается не более 40 вакит. Через пять лет они могут полностью исчезнуть.

Учёные намерены отловить оставшихся животных и поселить их в морском заповеднике. Он находится в Калифорнийском заливе примерно в трёх километрах от берега.

[Рэнделл Уэллс, учёный из США]:
«Биологическое разнообразие очень важно для нас и для всей окружающей среды. Потеря любого вида наносит ущерб людям и всему живому в экосистеме. Потерять этот вид и не сделать всё возможное для его спасения – преступление».

Вактиты погибают, в основном, из-за браконьерской ловли редкой рыбы тотоаба. Она также обитает только в этих местах и тоже оказалась на грани вымирания. Браконьеры выставляют на тотоабу жаберные сети. В них вакиты запутываются и погибают. За последние 20 лет популяция калифорнийских морских свиней сократилась на 92%.

[Рикардо Ребольедо, специалист по сохранению животных]:
«Никто из нас не хотел, чтобы всё зашло так далеко. Но теперь мы все собрались здесь, потому что у нас есть знания, есть убеждения, и потому, что мы уверены: лишь объединившись можем двигаться вперёд».

В 2015 году правительство Мексики ввело двухлетний мораторий на использование жаберных сетей. В начале 2017-го оно продлило его действие.
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