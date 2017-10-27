В Бельгии представили недавно открытую картину Якоба Йорданса

О новых открытиях в истории живописи рассказали в Брюссельском музее изобразительных искусств. Специалисты установили авторство картины, на которой изображён кающийся апостол Пётр.

Ранее полотно украшало стены одной из столичных церквей. Специалисты нашли его сходство с другой картиной, на которой тоже изображён Пётр. В итоге пришли к выводу, что картину в XVII веке написал выдающийся фламандский художник Якоб Йорданс – один из лучших представителей фламандского барокко.

[Джастин Дейвис, сооснователь проекта «Jordaens Van Dyck»]:

«Это ранее неизвестная, вновь открытая картина Якоба Йорданса. Он тесно сотрудничал с Ван Дейком, когда они оба работали в мастерской Рубенса. На картине справа – кающийся Пётр. Когда она вошла в коллекцию музея, её автором считался Ван Дейк, но это не так».

Считалось, что и эту картину также написал Ван Дейк. Но после анализа дубовой панели, на которой написана сцена, стало понятно, что это не так.

[Джастин Дейвис, сооснователь проекта «Jordaens Van Dyck»]:

«Дерево срубили в 1644, его высушили и использовали для картины. Но Ван Дейк умер в декабре 1641. Очевидно, что в 1644 он не мог писать картин. То есть это произведение не Ван Дейка».

Чей кисти это творение специалисты пока сказать не могут.

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