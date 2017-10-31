Из Пекина в Лондон в обход Москвы: запущена новая железная дорога

[Ильхам Алиев, президент Азербайджана]:

«Этот проект сблизит наши страны. Он сыграет роль обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Этот проект расширит наши экономические возможности и увеличит финансовые поступления».

В понедельник в Баку первые лица Азербайджана, Турции и Грузии торжественно запустили новую железную дорогу. Она соединит бакинский порт Алят, Тбилиси и турецкий город Карс. В церемонии также принимают участие делегации Казахстана, Туркменистана и Таджикистана.

Протяжённость маршрута – 826 километров. Эта железная дорога позволит осуществлять пассажирские и грузоперевозки между Европой и Китаем в обход России. Доехать из Лондона в Пекин теперь можно будет всего за 15 дней. Это втрое быстрее, чем по морю, и обойдётся более чем в два раза дешевле, чем на самолёте.

Магистраль призвана открыть для региона новые рынки и способствовать его экономическому росту.

[Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Сегодня мы сделали большой шаг вперёд в вопросе нашей независимости. Мы запустили одну из веток нового Шёлкового пути, который связывает Азию, Европу и Африку».

Строительство дороги обошлось более чем в миллиард долларов. Финансирование поступало, в основном, от Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.

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