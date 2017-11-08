Выставку ретроавтомобилей провели прямо на улице Лондона

Так одевались в эпоху, когда вождение автомобиля было новшеством и привилегией лишь самым состоятельных.

На автомобильном шоу Regent Street в Лондоне снова представили автомобили начала XX века. Выставка проходит в преддверии самого длительного заезда на ретро-авто.

Элинор Филдер – среди многих, кто постарался выглядеть максимально аутентично.

[Элинор Филдер, участница шоу]:

«Этот костюм сформировался в 1900 благодаря вождению. Раньше дамы просто ездили на транспорте, а в тот период тоже сели за руль. Были платья более изысканные и пышные, но в таких в машину сесть было невозможно».

Погода поистине лондонская – идёт дождь. Но участников это не смущает.

[Элинор Филдер, участница шоу]:

«Сегодня дождливо, но мы не беспокоимся, мы ведь англичане».

Но машины всё же бережно прикрыли, ведь многим – более 115 лет.

Венди Гросс из США повезло. У её автомобиля есть крыша.

[Венди Гросс, участница из США]:

«Я много изучала, что же люди надевали, чтобы водить автомобиль в 1903 году. Было очень сложно найти такие ретро-вещи, чтобы они были мне по размеру. Пришлось всё шить заново».

Машине этого участника – 114 лет. Вместе с остальными «старичками» она должна будет преодолеть расстояние от Лондона до Брайтона. Это около 86 километров.

[Найджел Тодд, участник шоу]:

«Некоторые люди хотят взобраться на Эверест, переплыть Атлантический океан, а я всегда хотел проехать из Лондона в Брайтон».

Организаторы говорят, что благодаря шоу на улицу пришло в два раза больше посетителей. Если обычно их около 250 тысяч, то в этот раз было 450 тысяч.

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