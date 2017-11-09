Бриллиант французских монархов уйдёт с молотка

Представитель аукционного дома Christie’s говорит, что камень обладает уникальной историей, поэтому его можно назвать бесценным.
[Франсуа Кюриэль, представитель Christie’s]:
«Большинство бриллиантов, которые мы продаём, – современные, огранены недавно. Очень редко к нам попадают подобные камни с богатой историей».
Более 250 лет бриллиант принадлежал французским монархам. Он украшал короны Людовиков XIV, XV и XVI, Карла X, императоров Наполеона I и Наполеона III, а также двух императриц.
В мае 1887 года его продали на аукционе Фредерику Бушерону, представителю известного рода ювелиров.
Помимо исторического камня, на торги выставят и 163-каратное бриллиантовое колье. За него планируют выручить более 30 миллионов долларов. Центральный камень сделали из алмаза весом 404 карата. Его нашли в феврале 2016 года.
Между тем, в США на аукционе продадут менее изысканный лот. Это золотой унитаз, обшитый обрезками из 24 люксовых сумок Louis Vuitton. Пока его представили на обозрение публики в Лос-Анджелесе. Ожидают выручить за него 100 тысяч долларов.
Создала это эксцентричное творение художница Ильма Гор.
Девушка говорит, что её произведение полностью функционально. Впрочем, в чём смысл этой работы – каждый зритель решит для себя сам.
Короткая ссылка на эту страницу: