Бриллиант французских монархов уйдёт с молотка

«Ле Гранд Мазарэн» – легендарный 19-каратный розовый бриллиант – собираются продать на аукционе за пять миллионов долларов. Торги намечены в Женеве на 14 ноября.

Представитель аукционного дома Christie’s говорит, что камень обладает уникальной историей, поэтому его можно назвать бесценным.

[Франсуа Кюриэль, представитель Christie’s]:

«Большинство бриллиантов, которые мы продаём, – современные, огранены недавно. Очень редко к нам попадают подобные камни с богатой историей».

Более 250 лет бриллиант принадлежал французским монархам. Он украшал короны Людовиков XIV, XV и XVI, Карла X, императоров Наполеона I и Наполеона III, а также двух императриц.

В мае 1887 года его продали на аукционе Фредерику Бушерону, представителю известного рода ювелиров.

Помимо исторического камня, на торги выставят и 163-каратное бриллиантовое колье. За него планируют выручить более 30 миллионов долларов. Центральный камень сделали из алмаза весом 404 карата. Его нашли в феврале 2016 года.

Между тем, в США на аукционе продадут менее изысканный лот. Это золотой унитаз, обшитый обрезками из 24 люксовых сумок Louis Vuitton. Пока его представили на обозрение публики в Лос-Анджелесе. Ожидают выручить за него 100 тысяч долларов.

Создала это эксцентричное творение художница Ильма Гор.

Девушка говорит, что её произведение полностью функционально. Впрочем, в чём смысл этой работы – каждый зритель решит для себя сам.

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