Очереди на границе угрожают угольной промышленности Монголии

Очередь из грузовиков на границе Монголии с Китаем растянулась на 130 километров. Это пропускной пункт в монгольской пустыне Гоби. Через него в КНР везут уголь. Путешествие опасное и может занять больше недели.

Водители говорят, что бесконечное ожидание – ещё хуже.

[водитель грузовика]:

«Мне нечего делать, просто стою в очереди. Пытаюсь отвлечься, чтобы не было скучно. Иногда готовлю или делаю что-то другое. Очень скучно».

Пропускная способность этого КПП в последнее время стала ещё меньше. Китайские пограничники теперь проверяют тщательнее: в угле часто находят контрабанду. Нередко это мясо. Но иногда пытаются провезти и оружие.

Здесь также часто случаются ДТП. Особенно ночью. Узкая дорога не освещается. К этому можно прибавить вождение в пьяном виде, что здесь очень распространено.

[водитель грузовика]:

«Аварии случаются часто. Они происходят каждый день. В них попадают не только грузовики, но и обычные машины».

В первой половине этого года объёмы экспорта угля из Монголии в Китай выросли более чем в четыре раза. Но рост замедлился в июле, когда на границе образовались километровые очереди.

Правительство пытается придумать альтернативный способ доставки. Здесь хотят построить железную дорогу, которая бы соединила шахты с КПП. Но пока денег на это нет. Это означает, что водителям по-прежнему придётся отправляться в опасные поездки.

[водитель грузовика]:

«Это работа очень рискованная, опасная для жизни. Но у нас нет выбора. Нам больше нечего делать».

Согласно недавним обзорам, в текущем году рост экономики Монголии замедлится, поскольку правительство будет восстанавливать свой долг до устойчивого уровня. В 2018, как ожидается, рост составит уже 1,8%.

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