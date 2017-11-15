15 ноября 2017
Телеканал NTD

Очереди на границе угрожают угольной промышленности Монголии

| 0

Очередь из грузовиков на границе Монголии с Китаем растянулась на 130 километров. Это пропускной пункт в монгольской пустыне Гоби. Через него в КНР везут уголь. Путешествие опасное и может занять больше недели.

Водители говорят, что бесконечное ожидание – ещё хуже.

[водитель грузовика]:
«Мне нечего делать, просто стою в очереди. Пытаюсь отвлечься, чтобы не было скучно. Иногда готовлю или делаю что-то другое. Очень скучно».

Пропускная способность этого КПП в последнее время стала ещё меньше. Китайские пограничники теперь проверяют тщательнее: в угле часто находят контрабанду. Нередко это мясо. Но иногда пытаются провезти и оружие.

Здесь также часто случаются ДТП. Особенно ночью. Узкая дорога не освещается. К этому можно прибавить вождение в пьяном виде, что здесь очень распространено.

[водитель грузовика]:
«Аварии случаются часто. Они происходят каждый день. В них попадают не только грузовики, но и обычные машины».

В первой половине этого года объёмы экспорта угля из Монголии в Китай выросли более чем в четыре раза. Но рост замедлился в июле, когда на границе образовались километровые очереди.

Правительство пытается придумать альтернативный способ доставки. Здесь хотят построить железную дорогу, которая бы соединила шахты с КПП. Но пока денег на это нет. Это означает, что водителям по-прежнему придётся отправляться в опасные поездки.

[водитель грузовика]:
«Это работа очень рискованная, опасная для жизни. Но у нас нет выбора. Нам больше нечего делать».

Согласно недавним обзорам, в текущем году рост экономики Монголии замедлится, поскольку правительство будет восстанавливать свой долг до устойчивого уровня. В 2018, как ожидается, рост составит уже 1,8%.
Короткая ссылка на эту страницу:

Очереди на границе угрожают угольной промышленности МонголииИндекс доверия с экономики Японии вырос до максимума за 10 летЯпонский металлургический гигант Kobe Steel: более 10 лет фальсификацийПремию им. Нобеля в области экономики дадут за изучение психологии людейЕврокомиссия проведёт масштабную реформу системы НДСИз Пекина в Лондон в обход Москвы: запущена новая железная дорогаВ ЕС придумали, как противодействовать демпингу со стороны КитаяБриллианты – «новое золото» для богатых инвесторов?Белых трюфелей становится меньше из-за засухи и штормовых ветровОбанкротившейся Air Berlin выделят кредит в размере €150 млн

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.