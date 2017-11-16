Армия Зимбабве настаивает на том, что госпереворота не было

[Мусса Факи Махамат, глава комиссии Африканского союза]:

«Армия уверила нас, что это не государственный переворот. Африканский союз выступает против любых неконституционных смен правительства».

Армия Зимбабве продолжает настаивать, что захват власти в стране – это не госпереворот. Об этом она в среду ещё раз сообщила региональным лидерам, включая главу комиссии Африканского союза.

Армия Зимбабве рано утром в среду захватила власть в стране, заявив, что пытается устранить преступные элементы в окружении 93-летнего президента страны Роберта Мугабе. При этом военные уверяют, что с главой государства и его семьёй всё в порядке.

Генеральный секретарь ООН призвал все стороны проявлять сдержанность.

[Фарах Хак, представитель ООН]:

«Вы правы, что ситуация немного непонятная, мы пытаемся получить больше информации. Генеральный секретарь следит за развитием ситуации в Зимбабве. Он призывает действовать сдержанно и ненасильственными методами».

Напряжённость в стране начала нарастать на прошлой неделе, когда Мугабе уволил вице-президента страны. В ответ на это главнокомандующий армией сказал, что готов к решительным действиям, чтобы остановить чистки в правящей партии.

Вице-президента считали возможным преемником президента. Однако, как предполагается, Мугабе решил передать власть в стране своей супруге.

Роберт Мугабе – один из старейших действующих глав государств. Высший пост в стране он занимает с 1980 года.

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