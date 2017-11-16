Фигурки футболистов стали одной из достопримечательностей Милана

На одной из улочек Милана можно увидеть то, что стало своего рода местной достопримечательностью. Уже девять лет здесь можно купить вот такие керамические изделия. Это увеличенные копии маленьких пластмассовых футболистов из настольной игры Subbuteo. Ей увлекались ещё с середины 40-х годов прошлого века.

Автор идеи – мастер Стефано Пуццо.

[Стефано Пуццо, мастер по керамике]:

«Много игроков. Самые важные Леонардо Бонуччи, Мауро Икарди, Альваро Мората и многие-многие другие».

Эти фигурки на полукруглой основе – высотой около 30 сантиметров. Ими, конечно, в настольный футбол не поиграешь. Но зато они могут украсить письменный стол или гостиную.

Такие есть у бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Или у нападающего клуба «Челси» Альваро Мораты. Подготовили фигурку и для Криштиану Роналду. Вскоре её собираются ему отправить.

Автор говорит, что любит все свои творения, но одно – особенно.

[Стефано Пуццо, мастер по керамике]:

«Жуниор – игрок бразильской команды. Я помню, что он в 82-м играл против Италии, и мы выиграли у Бразилии. Это воспоминания моего прошлого».

Предприятием владеют Стефано и его брат. Они сотрудничают со многими компаниями. При этом мастер говорит, что создание фигурок – это скорее не бизнес, а занятие для души.

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