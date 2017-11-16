Фигурки футболистов стали одной из достопримечательностей Милана

Автор идеи – мастер Стефано Пуццо.
[Стефано Пуццо, мастер по керамике]:
«Много игроков. Самые важные Леонардо Бонуччи, Мауро Икарди, Альваро Мората и многие-многие другие».
Эти фигурки на полукруглой основе – высотой около 30 сантиметров. Ими, конечно, в настольный футбол не поиграешь. Но зато они могут украсить письменный стол или гостиную.
Такие есть у бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Или у нападающего клуба «Челси» Альваро Мораты. Подготовили фигурку и для Криштиану Роналду. Вскоре её собираются ему отправить.
Автор говорит, что любит все свои творения, но одно – особенно.
[Стефано Пуццо, мастер по керамике]:
«Жуниор – игрок бразильской команды. Я помню, что он в 82-м играл против Италии, и мы выиграли у Бразилии. Это воспоминания моего прошлого».
Предприятием владеют Стефано и его брат. Они сотрудничают со многими компаниями. При этом мастер говорит, что создание фигурок – это скорее не бизнес, а занятие для души.
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