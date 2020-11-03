Животные на ферме учат детей производству еды и экономике

За этой школой в австралийской Тасмании находится восемь гектаров пастбищ. А на них расположена ферма, где..

За этой школой в австралийской Тасмании находится восемь гектаров пастбищ. А на них расположена ферма, где дети приобретают важный опыт. Всё начинается с ухода за домашней птицей.

[Джанин Филдер, школьница]:

«Все цыплята такие милые. Вообще все детёныши животных милые, кроме мышей и чего-то такого».

В то время как дети узнают больше о животных, учителя пытаются донести им и другие знания.

[Эшли Эванс, учительница]:

«Мы включаем в график уроки по сырью для пищевой и текстильной промышленности».

А свиньи помогают усвоить другой важный материал.

[Лиам Тови, школьник]:

«Мы узнаём, как метан, который выделяется из свиного навоза, можно превратить в электричество».

А некоторые уроки даже связаны с экономикой.

[Уильям Бёрнс, школьник]:

«Изучаем процесс продажи, а также то, сколько можно заработать на свиньях. Это интересно».

Школьники постарше уже учатся управляться с овцами. Затем, когда опыта становится больше, переходят на крупный рогатый скот.

[Кандина Кроуден, школьница]:

«Каждый выбирает себе телёнка. И потом мы заботимся о них: вычёсываем, моем и кормим».

Некоторые учителя считают, что такие уроки помогают детям получить важные навыки для взрослой жизни.

[Джеки Браун, учительница]:

«Думаю, дети учатся уважительно относиться к животным. И это помогает им развить уважительное отношение к людям. Звучит немного наигранно. Но я действительно считаю, что это так».

Узнают здесь дети и всю правду жизни. Из кроликов, за которыми они ухаживают, впоследствии делают гуляш в школьной столовой.

[Эшли Эванс, учительница]:

«Мы должны очень ясно объяснить школьникам предназначение этих животных, а также, что всё делается гуманно. В конце концов животные обеспечивают нас едой».

Работники фермы советуют всем школам проводить подобные уроки. Если нет фермы, то можно просто выращивать какие-то овощи или держать несколько кур.

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