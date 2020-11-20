Вёшенковая ферма в пещере: житель Ирака нашёл подходящие условия для грибов

Житель иракской провинции Дахук Хошияр Мирзо выращивает вёшенки в пещере. До 80-х годов местные жители хранили в таких каменных подземельях продукты. Но теперь все эти пещеры пустуют.

Фермер выращивает грибы в мешках. С каждого снимает до четырёх килограммов грибов.

[Хошияр Мирзо, фермер]:

«Мешок состоит из сена и семян. Мы опускаем сено в воду и пастеризуем при температуре 50-60 градусов. Затем вынимаем его и немного сушим, но в итоге в нём должно остаться 70% воды. Потом мы кладём его в мешки: слой сена и слой семян, и так три раза».

Вёшенки неприхотливы и могут расти без света. В прохладной и влажной пещере условия для них почти идеальны.

Мужчина со 150 мешков в день собирает до восьми килограммов грибов. Продаёт по три доллара за килограмм.

[Хошияр Мирзо, фермер]:

«Это новый вид грибов на рынке. Они очень вкусные, мы сами это проверили».

Грибы уже очень популярны у покупателей и на рынке не залёживаются.

[Самир Хаджи, продавец]:

«Вёшенки привозят ежедневно, и они лежат на прилавке недолго. На них большой спрос среди покупателей. Люди готовят из них закуски и многие другие блюда».

Фермер решил выращивать вёшенки после специального семинара. Его организовала итальянская благотворительная организация, которая помогает нуждающимся людям по всему миру.

Короткая ссылка на эту страницу: