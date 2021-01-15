В Австралии опытные фермеры учат новичков разводить скот

Пандемия принесла кардинальные перемены в жизнь австралийца Майка Боудри. Карантинные ограничения подтолкнули его уехать из Мельбурна..

Пандемия принесла кардинальные перемены в жизнь австралийца Майка Боудри. Карантинные ограничения подтолкнули его уехать из Мельбурна и поселиться в сельской местности в штате Виктория.

[Майк Боудри, фермер]:

«Мы всегда хотели поменять городскую жизнь на менее привычную (на ферме)».

Сейчас в Австралии многие горожане, как и Майк, переезжают жить в сёла и деревни. Однако без опыта заниматься сельским хозяйством непросто. Мелисса Коннорс запустила программу помощи новым фермерам.

[Мелисса Коннорс, автор проекта помощи неопытным фермерам]:

«В городах мы видим много бывших фермеров, которые были вынуждены оставить своё хозяйство. Они обладают ценными знаниями. При этом есть много начинающих фермеров, предыдущая карьера которых зашла в тупик. И они нуждаются в этих знаниях».

Майку подобрали наставника с полувековым опытом фермерства. Дэррил вложил душу, помогая подопечному.

[Дэррил Шеридан, фермер]:

«Намного легче разводить скот и что-то выращивать, когда получаешь хороший совет. Поэтому я всегда ценил людей, которые мне помогали, и мне хочется как-то отплатить за это».

Майк стал одним из лучших учеников программы, и у него теперь тоже есть подопечный. Фермер также поставляет свою продукцию на международный рынок. Мужчина говорит, что наслаждается новой работой и возможностью проводить много времени на свежем воздухе.

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