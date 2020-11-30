Поговорить с коровой: как на британских фермах помогают избавиться от стресса от карантина

[Эби Эдмед, бывшая ученица попечительской фермы]:«Я точно не справилась бы с жизнью в обществе, если не приехала бы сюда».

Ни для кого не секрет, что карантин для многих стал очень непростым периодом. Особенно для людей с психическими расстройствами. Именно для них существуют так называемые попечительские фермы. Например, эта в Англии.

Здесь терапевтические сеансы по интернету сменяют на свежий воздух и природу.

Особенно это актуально в то время, когда многие программы в сфере здравоохранения не работают из-за пандемии.

Эмили Трайс работает с животными на открытом воздухе. Говорит, что это очень ей помогло.

[Эмили Трайс, ученица попечительской фермы]:«Дела шли плохо и в школе, и дома, поэтому я сюда приехала. Приятно видеть, как все получают удовольствие от работы и животных».

Детей и молодых людей могут отправить сюда также от школы, чтобы они прошли терапию с животными, а также получили навыки ведения сельского хозяйства и приготовления пищи.

Ферму основала Джули Пламли в 2006 году. Говорит, что социальная дистанция оказала на молодёжь негативное влияние.

[Джули Пламли, основательница фермы]:«Очень многие социальные работники связываются с нами и просят взять тех или иных подростков, которые внезапно оказались в изоляции. И когда они сюда приезжают, то можно увидеть, что они просто благодарны».

Эби Эдмед приезжала сюда ещё в детстве. Теперь учится на медсестру, но всё равно иногда приезжает помочь.

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[Эби Эдмед, бывшая ученица попечительской фермы]:«Приезжая сюда, я научилась справляться со стрессом, и это заслуга не только Джули. Я просто могла побродить, поговорить с коровой. Корова мои секреты не выдаст».