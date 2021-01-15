Собака в греческой деревне кормит молоком кошек

Рядом с одним из домов в греческой деревне Краннонас можно наблюдать необычную картину. Собака по кличке..

Рядом с одним из домов в греческой деревне Краннонас можно наблюдать необычную картину. Собака по кличке Санни кормит своим молоком кошек.

Санни попала в дом фермера Йоргоса в июле прошлого года. Он нашёл её в лесу после сильной грозы и забрал с собой. Собака росла в обществе усатых-полосатых. По словам Йоргоса, ещё месяц назад они дрались, как «кошки с собакой». Потом что-то произошло, и Санни сменила гнев на милость.

У собаки выделяется молоко, и она позволяет кошкам им кормиться. Пушистые друзья теперь даже спят вместе.

Известны случаи, когда ощенившиеся собаки выкармливали своим молоком котят и заботились о них, как о собственных детёнышах. А иногда такое происходит у животных, которые ещё ни разу не приносили щенков.

У таких собак может возникать ложная беременность, и тогда просыпается материнский инстинкт. Возможно, то же самое произошло и с этой собакой из греческой деревни.

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