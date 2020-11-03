В Перми работает единственный в мире частный музей игрушек-трансформеров

Маленький гость музея роботов-трансформеров в Перми с интересом рассматривает экспонаты. Такие игрушки появились в 80-х годах,..

Маленький гость музея роботов-трансформеров в Перми с интересом рассматривает экспонаты. Такие игрушки появились в 80-х годах, но их популярность только растёт. Даниэль пришёл сюда с мамой, и она впечатлена коллекцией не меньше сына.

[Анастасия Легостаева, гостья музея-трансформеров]:

«Я не ожидала, что транcформерам 36 лет и, что у них такая огромная история. Мне сейчас хочется поинтересоваться историей создания. Я не ожидала. Я думала, приду, посмотрю и ничего особенного не увижу. На самом деле, это очень интересно».

Музей открылся в прошлом году. Здесь более 1000 экспонатов. Их собрал пермяк Андрей Журавлёв. Говорит, что это единственный в мире частный музей с такой обширной коллекцией.

[Андрей Журавлёв, основатель музея]:

«Что повлияло на создание музея – это понимание того, что мир моделей огромен, выпущено очень много, и каждая модель по-своему уникальна и неповторима; и то понимание, что эти модели видят в очень малом количестве в тот период времени, в который они выпускались».

Андрей увлёкся коллекционированием трансформеров ещё ребёнком в 90-х годах. Благодаря этой страсти стал инженером-механиком. Модели продолжил собирать в 24 года после выхода фильма «Трансформеры».

Коллекционер говорит, что ежегодно выпускается от 150 до 200 новых игрушек.

[Андрей Журавлёв, основатель музея]:

«Я понимаю, какой труд вложен талантливыми людьми в каждую модель, чтобы она в итоге могла быть похожей на образ из мультсериала или фильма и при этом иметь возможность трансформации, которая разнится от очень лёгкой до невероятно сложной».

Каждая экспозиция посвящена определённой серии фильмов, мультфильмов или комиксов.

[Сергей Беляев, гость музея]:

«Собрана классная коллекция, очень интересно посмотреть, хотелось бы потрогать, но на то и музей».

Андрей мечтает расширить площадь музея до десяти тысяч квадратных метров и выставить все существующие игрушки-трансформеры. Причём он хочет, чтобы каждый робот был представлен в двух или трёх экземплярах. Так гости музея смогут увидеть, какие формы может принимать модель.

Также коллекционер вместе со своими помощниками разрабатывает серию трансформеров, основанную на славянских мифах, и надеется когда-нибудь запустить собственное производство таких игрушек.

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