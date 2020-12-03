«Ужин на колёсах»: кулинарная школа придумала идею для ресторана в карантин

Одна немецкая кулинарная школа решила проявить креативность в условиях пандемии коронавируса. Она доставляет изысканные блюда клиентам, которые находятся в своих автодомах.

Сама школа в городе Ноймюнстер была вынуждена закрыться ещё весной из-за карантинных ограничений. Теперь страну охватила вторая волна эпидемии, однако сотрудники школы оказались при деле. Им помогает инициатива «ужин на колёсах».

Идея такого ресторана очень проста. Клиенты приезжают на его территорию в своих автодомах. Затем сотрудники кулинарной школы готовят для них ужин и приносят к двери. Так можно минимизировать риск передачи вируса.

[Беттина Сайц, владелица кулинарной школы]:

«Как вы знаете, во время коронавирусного кризиса весной нам пришлось уволить некоторых сотрудников. Но теперь у нас такой высокий спрос на ужины в автодомах, что работников не хватает».

Места на стоянке нужно бронировать. Гости говорят, что рады возможности почувствовать себя как в настоящем ресторане.

[Андреас Шульдт, владелец автодома]:

«Я лишился работы из-за коронавируса. Теперь езжу по Германии, хотел съездить в Португалию, там погода хорошая. Но теперь мы себе создаём хорошую погоду здесь».

Между тем, кулинарная школа уже нанимает новых сотрудников.

[Беттина Сайц, владелица кулинарной школы]:

«Сейчас мы можем нанять персонал, чтобы расширить график работы. Мы как раз этим занимаемся. Хотим осчастливить как можно больше людей».

Рестораны в Германии закрыты с начала ноября. И работу не возобновят, по меньшей мере, до 10 января.

Согласно текущим ограничениям, вместе в закрытых помещениях могут собираться не более пяти человек максимум из двух домохозяйств.

В кулинарной школе говорят, что все места на стоянке уже забронированы до конца января. При этом надеются, что скоро смогут предложить дополнительное время.

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