«Ужин на колёсах»: кулинарная школа придумала идею для ресторана в карантин
Одна немецкая кулинарная школа решила проявить креативность в условиях пандемии коронавируса. Она доставляет изысканные блюда клиентам,..
Дата загрузки: 2020-12-03
Сама школа в городе Ноймюнстер была вынуждена закрыться ещё весной из-за карантинных ограничений. Теперь страну охватила вторая волна эпидемии, однако сотрудники школы оказались при деле. Им помогает инициатива «ужин на колёсах».
Идея такого ресторана очень проста. Клиенты приезжают на его территорию в своих автодомах. Затем сотрудники кулинарной школы готовят для них ужин и приносят к двери. Так можно минимизировать риск передачи вируса.
[Беттина Сайц, владелица кулинарной школы]:
«Как вы знаете, во время коронавирусного кризиса весной нам пришлось уволить некоторых сотрудников. Но теперь у нас такой высокий спрос на ужины в автодомах, что работников не хватает».
Места на стоянке нужно бронировать. Гости говорят, что рады возможности почувствовать себя как в настоящем ресторане.
[Андреас Шульдт, владелец автодома]:
«Я лишился работы из-за коронавируса. Теперь езжу по Германии, хотел съездить в Португалию, там погода хорошая. Но теперь мы себе создаём хорошую погоду здесь».
Между тем, кулинарная школа уже нанимает новых сотрудников.
[Беттина Сайц, владелица кулинарной школы]:
«Сейчас мы можем нанять персонал, чтобы расширить график работы. Мы как раз этим занимаемся. Хотим осчастливить как можно больше людей».
Рестораны в Германии закрыты с начала ноября. И работу не возобновят, по меньшей мере, до 10 января.
Согласно текущим ограничениям, вместе в закрытых помещениях могут собираться не более пяти человек максимум из двух домохозяйств.
В кулинарной школе говорят, что все места на стоянке уже забронированы до конца января. При этом надеются, что скоро смогут предложить дополнительное время.
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