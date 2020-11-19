«Мама буйволов»: жительница Гонконга заботится об одичавшем скоте на острове Лантау

Встреча с этим буйволом по кличке Нгау-нгау навсегда изменила жизнь Джин Лун с острова Лантау в..

Встреча с этим буйволом по кличке Нгау-нгау навсегда изменила жизнь Джин Лун с острова Лантау в Гонконге. 12 лет назад она увидела животное с распухшей ногой и вывихнутым тазобедренным суставом и приютила его возле своего дома.

Нгау-нгау поправился и окреп. А Джин захотела заботиться и о других буйволах. Когда-то они были домашними и пахали рисовые поля, но вот уже три десятилетия предоставлены сами себе. Сейчас по острову бродят примерно 100 буйволов.

[Джин Лун, жительница Лантау]:

«Мне очень нравится заботиться о них, а им нравится моя забота. Между нами возникло взаимопонимание, и мы полюбили друг друга. Этой истории уже 12 лет».

Местные жители прозвали Джин «мамой буйволов». Она навещает животных каждый день. Если видит травмы, то обрабатывает их. Если всё в порядке, то просто общается с рогатыми подопечными.

На фрукты и медикаменты для буйволов пожилая женщина ежемесячно тратит почти 400 долларов США . Чтобы хватало денег, вернулась на работу. Также пожертвования вносят соседи.

Джин говорит, что животные травмируются из-за выброшенного строительного мусора, поэтому им часто нужна помощь.

[Джин Лун, жительница Лантау]:

«Бывает, буйволы забираются в гору в поисках пищи и ведут себя беспечно. Они ни на что не обращают внимания и не пытаются идти осторожно, поскольку не понимают, что мусор опасен. Они идут по нему и ранят ноги».

Зимой трава пропадает, и для буйволов наступают трудные времена. Власти рекомендуют не кормить животных, но женщина всё равно покупает для них сено. Говорит, что иначе старым буйволам просто не выжить. На сено ежегодно уходит почти 20 тысяч долларов США.

По мнению специалистов, буйволы – важная составляющая экосистемы острова с его водно-болотными угодьями. Джин много раз обращалась к правительству Гонконга с просьбой позаботиться о животных, но прогресса пока нет.

[Джин Лун, жительница Лантау]:

«Я хочу сохранять популяцию буйволов и буду делать это, пока власти не начнут помогать им и защищать их и пока не появятся другие люди, которые всем сердцем захотят заботиться о буйволах. Тогда я смогу по-настоящему выйти на пенсию».

Женщина считает, что без буйволов остров Лантау потеряет своё очарование.

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