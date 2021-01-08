Как выглядит оригами-одежда, которая «растёт» вместе с ребёнком
Эта необычная детская одежда призвана сократить отходы модной индустрии, а также сэкономить деньги родителей. Лондонский стартап..
Дата загрузки: 2021-01-08
Лондонский стартап создаёт штаны и кофты с использованием инновационной системы складок по типу оригами. Такие наряды, расширяясь в длину и в ширину, могут «расти» одновременно с их обладателями.
[Райан Ясин, основатель стартапа]:
«Индустрия моды – второй по масштабам загрязнитель окружающей среды в мире. И одно из решений – продлить срок службы одежды».
В первые два года жизни дети активно растут. В этот период их одежда может увеличиться вплоть до семи размеров. В итоге многие вещи выбрасываются почти новыми. А такие гофрированные кофты и штаны не просто прослужат несколько лет. Потом их ещё можно будет передать младшим братьям и сёстрам.
[Райан Ясин, основатель стартапа]:
«Когда я впервые показал своей племяннице эту расширяющуюся одежду, ей было около трёх лет. Одежда в сжатом состоянии выглядела слишком маленькой. А потом, когда я растянул её, и она просто ахнула от удивления».
Создать такую одежду из складок основателя стартапа натолкнул прошлый опыт работы. Он был авиационным инженером и специализировался на развертываемых конструкциях для наноспутников.
Ещё одно преимущество оригами-одежды в том, что она не сковывает движений малышей.
[Райан Ясин, основатель стартапа]:
«Дети могут совершенно свободно двигаться и исследовать мир так, как и должны, а не в узких джинсах, которые на самом деле для этого не предназначены».
Пара оригами-брюк для детей от 9 месяцев до 4 лет стоит 80 долларов США, кофта обойдётся в сумму от 95 долларов. Бренд также производит одежду для новорождённых от первых дней жизни до 12 месяцев.
Между тем, компания уже продумывает варианты подобного гардероба и для взрослых.
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