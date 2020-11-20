Школьные автобусы развозят задания для детей американских индейцев
Эти школьные автобусы больше не возят детей на уроки. Наоборот, они привозят уроки детям. Они колесят..
Дата загрузки: 2020-11-20
Эти школьные автобусы больше не возят детей на уроки. Наоборот, они привозят уроки детям. Они колесят по пыльным дорогам индейской резервации Навахо-Нейшен в американском штате Нью-Мексико. Их задача – доставлять ученикам старшей школы необходимые задания и материалы, чтобы они могли продолжать обучение во время карантина.
Это инициатива одной из местных средних школ. В ней около половины учеников – дети индейцев. Порой такие семьи живут без электричества, водопровода и интернета. Именно поэтому привозят им не только задания.
[Вероника Мадрид, сотрудница школы]:
«Мы в автобусе отправляем всё, что только возможно. Это и школьные материалы, и задания, и еда, и одежда. Всё, что школа может предоставить, мы отправляем на этом автобусе».
Более того, школьникам также отправили 100 флешек, на которые загружены задания, лекции и материалы для изучения.
Сайлисс Кастильо, который живёт в общине на востоке Навахо-Нейшен, тоже получил один такой флеш-накопитель.
[Сайлисс Кастильо, школьник]:
«Они дали мне вот это. Загрузили задания на диск. Я могу подключать его к своему компьютеру. Он открывает файлы и все задания. Мне нужно просто выбрать своих учителей, свой класс и нужные задания, а потом их выполнить. Затем я должен отдать флешку водителю автобуса».
Местная школа не работает с марта. Для многих здешних детей это означает месяцы нестерпимой скуки.
[Сайлисс Кастильо, школьник]:
«Надеюсь, в следующем семестре мы вернёмся в школу. Мне не нравится учиться онлайн. Больше люблю ходить в школу».
А эта школьница уже ждёт не дождётся, когда поиграет с одноклассниками в волейбол. Пока же она проводит дни с мамой и своими братьями и сёстрами.
[Софомор Отэм Уилсон, школьница]:
«Мы недавно потеряли отца. И нам очень сложно. Мы в депрессии, но пытаемся справиться, у нас ещё есть мама. И выполнять задания часто сложно, потому что я обычно думаю о папе и очень расстраиваюсь».
Пока эти дети не могут общаться с одноклассниками и кроме уроков просто помогают по дому. Школьные автобусы стали для них хоть каким-то разнообразием. Ну а главный способ снять стресс в этой местности – это конечно катание на лошадях.
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