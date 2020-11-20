Школьные автобусы развозят задания для детей американских индейцев

Эти школьные автобусы больше не возят детей на уроки. Наоборот, они привозят уроки детям. Они колесят..

Эти школьные автобусы больше не возят детей на уроки. Наоборот, они привозят уроки детям. Они колесят по пыльным дорогам индейской резервации Навахо-Нейшен в американском штате Нью-Мексико. Их задача – доставлять ученикам старшей школы необходимые задания и материалы, чтобы они могли продолжать обучение во время карантина.

Это инициатива одной из местных средних школ. В ней около половины учеников – дети индейцев. Порой такие семьи живут без электричества, водопровода и интернета. Именно поэтому привозят им не только задания.

[Вероника Мадрид, сотрудница школы]:

«Мы в автобусе отправляем всё, что только возможно. Это и школьные материалы, и задания, и еда, и одежда. Всё, что школа может предоставить, мы отправляем на этом автобусе».

Более того, школьникам также отправили 100 флешек, на которые загружены задания, лекции и материалы для изучения.

Сайлисс Кастильо, который живёт в общине на востоке Навахо-Нейшен, тоже получил один такой флеш-накопитель.

[Сайлисс Кастильо, школьник]:

«Они дали мне вот это. Загрузили задания на диск. Я могу подключать его к своему компьютеру. Он открывает файлы и все задания. Мне нужно просто выбрать своих учителей, свой класс и нужные задания, а потом их выполнить. Затем я должен отдать флешку водителю автобуса».

Местная школа не работает с марта. Для многих здешних детей это означает месяцы нестерпимой скуки.

[Сайлисс Кастильо, школьник]:

«Надеюсь, в следующем семестре мы вернёмся в школу. Мне не нравится учиться онлайн. Больше люблю ходить в школу».

А эта школьница уже ждёт не дождётся, когда поиграет с одноклассниками в волейбол. Пока же она проводит дни с мамой и своими братьями и сёстрами.

[Софомор Отэм Уилсон, школьница]:

«Мы недавно потеряли отца. И нам очень сложно. Мы в депрессии, но пытаемся справиться, у нас ещё есть мама. И выполнять задания часто сложно, потому что я обычно думаю о папе и очень расстраиваюсь».

Пока эти дети не могут общаться с одноклассниками и кроме уроков просто помогают по дому. Школьные автобусы стали для них хоть каким-то разнообразием. Ну а главный способ снять стресс в этой местности – это конечно катание на лошадях.

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