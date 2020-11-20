Число жертв урагана «Йота» возросло до 40

До 40 возросло число погибших в результате нашествия урагана «Йота» на страны Центральной Америки. Это населённый..

До 40 возросло число погибших в результате нашествия урагана «Йота» на страны Центральной Америки.

Это населённый пункт на колумбийском острове Провиденсия. Вернее, то, что от него осталось. Многие местные жители стали бездомными. Стихия разрушила жилые дома.

[Наит Новаглия, жительница Провиденсии]:

«Этот ураган забрал у нас всё. Просто всё. Всё уничтожено, кроме нас самих, слава Богу».

У 32-летней Наит двое маленьких детей. Их семья жила в доме, где они также держали магазин и ресторан. На заднем дворе выращивали бананы, ананасы и другие фрукты. Ураган всё разрушил. Людям удалось спастись, укрывшись в ванной комнате. Из всего дома устояла только она.

[Наит Новаглия, жительница Провиденсии]:

«Будем наводить порядок и ждать помощи, восстанавливать дом, потому что нужно жить дальше. Нельзя позволять себе опускать руки, нужно продолжать просить Бога помочь, потому что благодаря Ему мы живы. Нужно продолжать молиться».

Для Колумбии «Йота» стал первым ураганом 5-й категории за всю историю наблюдений. На острове Провиденсия погибли двое. Ураган почти полностью разрушил инфраструктуру острова, где проживает около 6000 человек.

А это Гондурас. Здесь десятки тысяч человек устремились в эвакуационные центры. В результате они переполнились, и не соблюдаются санитарные нормы и социальная дистанция.

По официальным данным, в 535 временных убежищах разместилось более 55 тысяч человек. Но люди говорят, что они больше боятся не получить обед, чем заразиться коронавирусом.

[Жаклин Пас, пострадавшая от наводнения]:

«С нами плохо обращаются. Посмотрите на время. Эти дети ещё не ели. Мы бедные и нуждаемся в помощи. Детям нужно дать завтрак. Власти ничего не дают. (РЕПОРТЁР: «Вы боитесь, что ваши дети подхватят ковид в этом приюте?») Конечно, но что мы можем поделать, когда остались без дома, без кроватей, без посуды – у нас ничего нет. Что нам ещё делать? Куда идти?» [Ирма Сармиенто, пострадавшая от наводнения]:

«Я не боюсь коронавируса, потому что он доберётся до всех нас, рано или поздно. Думаю, чем больше люди от него бегают, тем быстрее он их догонит. У меня проблемы с кровяным давлением и сахаром, но я не боюсь ковида, потому что в любом случае заражусь».

Ещё одна страна, пострадавшая от «Йоты» – Никарагуа. Там в результате наводнений и оползней погибло более 20 человек.

При этом страны Центральной Америки ещё не успели оправиться от нашествия урагана «Эта», который обрушился на регион двумя неделями ранее.

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