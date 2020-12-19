Пожилые и дети вместе: в Австралии рядом с домом престарелых появился детский центр

В этом доме престарелых в городе Веллингтон в Новом Южном Уэльсе больше нет тишины и спокойствия...

[Паулина Коркоран, постоялица дома престарелых]:

«Ты ощущаешь себя живым человеком».

В этом доме престарелых в городе Веллингтон в Новом Южном Уэльсе больше нет тишины и спокойствия. Рядом с ним появился детский центр. Пожилые такому соседству рады – теперь они постоянно навещают малышей, скрашивая свои будни.

У этой бабушки нет своих внуков. Говорит, такое взаимодействие очень много дня неё значит.

[Паулина Коркоран, постоялица дома престарелых]:

«Это поддерживает нас в каком-то смысле. Сохраняет интерес к тому, что здесь происходит».

Руководствуясь научными исследованиями в этом центре пожилые играют, читают и поют вместе с малышами. Это помогает им в борьбе с потерей памяти и депрессией. Ну и, конечно, ни о каком одиночестве не может быть и речи.

[Терри Фрост, директор дома престарелых]:

«Многие люди, попадая в учреждения по уходу за престарелыми, впадают в депрессию, а качество их жизни ухудшается».

Идея организовать здесь детский центр и проводить такие встречи с пожилыми возникла у директора дома престарелых Терри Фроста.

[Терри Фрост, директор дома престарелых]:

«Просто заглянуть сюда после обеда со своими детьми, посидеть на веранде и посмотреть, как они играют – это уже терапия».

Многие считают, что за подобными учреждениями будущее.

[Паулина Коркоран, постоялица дома престарелых]:

«Смотрю, как дети рисуют, потом играют и всё такое, а потом кто-то из малышей подходит и спрашивает: «Как тебя зовут?» Это действительно замечательно».

Подобные встречи постояльцев домов престарелых с малышами проводятся в ряде стран. С одной стороны пожилые ощущают себя востребованными, с другой – малыши рады такому обилию внимания.

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