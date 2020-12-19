Пожилые и дети вместе: в Австралии рядом с домом престарелых появился детский центр
В этом доме престарелых в городе Веллингтон в Новом Южном Уэльсе больше нет тишины и спокойствия...
Дата загрузки: 2020-12-19
[Паулина Коркоран, постоялица дома престарелых]:
«Ты ощущаешь себя живым человеком».
У этой бабушки нет своих внуков. Говорит, такое взаимодействие очень много дня неё значит.
[Паулина Коркоран, постоялица дома престарелых]:
«Это поддерживает нас в каком-то смысле. Сохраняет интерес к тому, что здесь происходит».
Руководствуясь научными исследованиями в этом центре пожилые играют, читают и поют вместе с малышами. Это помогает им в борьбе с потерей памяти и депрессией. Ну и, конечно, ни о каком одиночестве не может быть и речи.
[Терри Фрост, директор дома престарелых]:
«Многие люди, попадая в учреждения по уходу за престарелыми, впадают в депрессию, а качество их жизни ухудшается».
Идея организовать здесь детский центр и проводить такие встречи с пожилыми возникла у директора дома престарелых Терри Фроста.
[Терри Фрост, директор дома престарелых]:
«Просто заглянуть сюда после обеда со своими детьми, посидеть на веранде и посмотреть, как они играют – это уже терапия».
Многие считают, что за подобными учреждениями будущее.
[Паулина Коркоран, постоялица дома престарелых]:
«Смотрю, как дети рисуют, потом играют и всё такое, а потом кто-то из малышей подходит и спрашивает: «Как тебя зовут?» Это действительно замечательно».
Подобные встречи постояльцев домов престарелых с малышами проводятся в ряде стран. С одной стороны пожилые ощущают себя востребованными, с другой – малыши рады такому обилию внимания.
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