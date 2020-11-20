Журавли во время зимней миграции прилетели в Израиль с опозданием
Над израильской долиной Хула слышны крики журавлей. Во время миграции сюда прилетает около 100 тысяч этих..
Дата загрузки: 2020-11-20
В этом году журавли задержались, поскольку сентябрь выдался тёплым.
[Ярон Чарка, орнитолог]:
«Миграция словно повинуется большим часам Матери-Земли, природы. Эти часы тикают всегда, каждый год очень похож на другой. Сменяются времена года, птицы прилетают в нужное время, но бывает и разница между годами».
В октябре Израиль начал постепенно выходить из повторного карантина, поэтому в заповедник Хула стекаются туристы.
[Инбар Шломит Рубин, сотрудница заповедника Хула]:
«В последние несколько недель, когда людям разрешили путешествовать и ездить в разные места, очень многие захотели вырваться из дома, побыть на природе, полюбоваться на птиц и подышать свежим воздухом».
Сотрудники заповедника призывают заботится о здоровье всей планеты.
[Инбар Шломит Рубин, сотрудница заповедника Хула]:
«Берегите природу. Берегите птиц, животных и деревья. Наша жизнь без них будет серой. И после всех этих карантинов и эпидемий природа может исцелить человечество».
Долина Хула лежит на пути миграции многих птиц. За год сюда прилетают или останавливаются здесь на отдых полмиллиарда пернатых.
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