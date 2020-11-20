Журавли во время зимней миграции прилетели в Израиль с опозданием

Над израильской долиной Хула слышны крики журавлей. Во время миграции сюда прилетает около 100 тысяч этих..

Над израильской долиной Хула слышны крики журавлей. Во время миграции сюда прилетает около 100 тысяч этих пернатых. Они покинули Россию и Финляндию и направляются к озеру Тана на северо-западе Эфиопии. Но некоторые птицы останутся зимовать здесь.

В этом году журавли задержались, поскольку сентябрь выдался тёплым.

[Ярон Чарка, орнитолог]:

«Миграция словно повинуется большим часам Матери-Земли, природы. Эти часы тикают всегда, каждый год очень похож на другой. Сменяются времена года, птицы прилетают в нужное время, но бывает и разница между годами».

В октябре Израиль начал постепенно выходить из повторного карантина, поэтому в заповедник Хула стекаются туристы.

[Инбар Шломит Рубин, сотрудница заповедника Хула]:

«В последние несколько недель, когда людям разрешили путешествовать и ездить в разные места, очень многие захотели вырваться из дома, побыть на природе, полюбоваться на птиц и подышать свежим воздухом».

Сотрудники заповедника призывают заботится о здоровье всей планеты.

[Инбар Шломит Рубин, сотрудница заповедника Хула]:

«Берегите природу. Берегите птиц, животных и деревья. Наша жизнь без них будет серой. И после всех этих карантинов и эпидемий природа может исцелить человечество».

Долина Хула лежит на пути миграции многих птиц. За год сюда прилетают или останавливаются здесь на отдых полмиллиарда пернатых.

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