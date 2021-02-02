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Пёс самостоятельно ездит на прогулку на автобусе

Пёс самостоятельно ездит на прогулку на автобусе
Пёс самостоятельно ездит на прогулку на автобусе

Каждый день пёс по кличке Эклипс сам ездит на автобусе в близлежащий парк. Водители уже привыкли, и пассажиры не против. Говорят, он поднимает настроение.

Пёс заходит в автобус и спокойно забирается на место для пассажиров. Всё началось с того, что однажды Эклипс с хозяином Джеффом ждал прибытия автобуса. Но хозяин замешкался, и пёс прыгнул в автобус и уехал. Через три остановки он вышел и направился в парк. Тогда Джефф понял, что может выезжать позже и находить пса в парке.

Согласно правилам округа Кинг в Сиэтле, собакам разрешается ездить в общественном транспорте на усмотрение водителя. Поскольку пёс ведёт себя спокойно и вызывает улыбки, водители каждый день подвозят четвероногого пассажира.

У Эклипса есть страничка на Facebook, от его имени написано: «Мне нравится жизнь в большом городе, и я получаю удовольствие от ежедневных поездок в парк для выгула собак».

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