Пёс самостоятельно ездит на прогулку на автобусе

Каждый день пёс по кличке Эклипс сам ездит на автобусе в близлежащий парк. Водители уже привыкли, и пассажиры не против. Говорят, он поднимает настроение.

Пёс заходит в автобус и спокойно забирается на место для пассажиров. Всё началось с того, что однажды Эклипс с хозяином Джеффом ждал прибытия автобуса. Но хозяин замешкался, и пёс прыгнул в автобус и уехал. Через три остановки он вышел и направился в парк. Тогда Джефф понял, что может выезжать позже и находить пса в парке.

Согласно правилам округа Кинг в Сиэтле, собакам разрешается ездить в общественном транспорте на усмотрение водителя. Поскольку пёс ведёт себя спокойно и вызывает улыбки, водители каждый день подвозят четвероногого пассажира.