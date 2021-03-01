В Милане школьный двор превратили в искусственный снежный склон

Для детей в Милане закрытые горнолыжные курорты не стали помехой зимним забавам. И даже отсутствие снега..

Для детей в Милане закрытые горнолыжные курорты не стали помехой зимним забавам. И даже отсутствие снега тоже не превратилось в препятствие. Вот такой склон появился возле одной городской школы. Учителя сделали из специального белого покрытия и огородили, как стадион.

По искусственному склону можно съезжать на надувных санках, а можно и кататься на лыжах. Инструкторы учат детей различным приёмам. На площадку приходят ученики младших классов.

Горнолыжные курорты в Италии должны были вновь открыться 15 февраля. Однако это решение отменили за несколько часов до снятия карантинных ограничений. Так власти пытаются сдержать эпидемию коронавируса, поскольку в стране снова растёт число заражённых.

При этом в Милане снова ужесточили карантинные меры. Но не вся Италия пострадала от пандемии. На пяти островах, принадлежащих стране, пока не было ни одного случая COVID-19.

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