Школьный учитель год снимал на фотоаппарат жизнь во время «локдауна»

[Марцио Тониоло, школьный учитель и фотограф]:

«Год назад на район, в котором я живу, обрушился COVID-19. Это был первый очаг в Италии, а также Европе».

Год назад итальянец Марцио Тониоло взял в руки фотоаппарат и начал делать снимки жизни в условиях «локдауна». Его фотографии вскоре стали появляться в СМИ по всему миру.

До пандемии он работал учителем начальной школы в тихом городке Сан-Фьорано на севере Италии. А потом 21 февраля 2020 года в соседнем городе Кодоньо выявили первого в стране заболевшего. Его район попал в «красную зону» – первую за пределами Китая.

После этого Марцио начал документировать свои жизнь с женой Кьярой и дочкой Бьянкой, а также быт окружавших его соседей и других людей.

Вскоре его пригласили на работу фотожурналистом в крупное международное СМИ.

Во время первого «локдауна» всё было в новинку: люди только начинали привыкать к маскам, социальную дистанцию соблюдали редко. Никто и не подозревал, что это станет привычной жизнью для большинства населения планеты.

[Марцио Тониоло, школьный учитель и фотограф]:

«Некоторые фото показывают жизнь в первой красной зоне Италии в феврале 2020 года. И эта фотография мне особо близка. Она показывает очень обычный момент в чрезвычайно необычный период».

Теперь, спустя год, его семья снова сидит дома на карантине. При этом угроза коронавируса как никогда близка. Кьяра общалась с человеком, у которого выявили COVID-19. Теперь сидит в изоляции в своей спальне.

[Марцио Тониоло, школьный учитель и фотограф]:

«Кьяра и Бьянка едят вместе, разделённые дверью. Всё, через что мы сегодня проходим, имеет оттенок дежавю, поскольку мы вернулись на год назад . У нас такие же ощущения, мы буквально чувствуем те же запахи и дышим тем же воздухом. Я не могу в это поверить».

Кьяра – тоже школьный учитель. Ей и её мужу скоро должны сделать прививку. Между тем, Бьянке в мае исполняется четыре. То есть пандемия продолжается больше четверти её жизни.

[Бьянка и Марцио Тониоло, жители Сан-Фьорано]:

«Не могу дождаться, когда закончится коронавирус. (Почему?) Я смогу снова увидеть друзей».

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