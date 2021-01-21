В Египте лошади помогают детям-инвалидам почувствовать себя лучше
Юная египтянка Ая целует и гладит лошадь, прежде чем сесть верхом. Девочка страдает аутизмом, а общение..
Дата загрузки: 2021-01-21
Проект помощи детям и подросткам с нарушениями умственного развития разрабатывали два года. Запустили его три месяца назад.
[Хани Магджи, тренер]:
«Мы изучили этот вопрос и поняли, что верховая езда и общение с лошадью положительно влияют на людей с особыми потребностями и на умственно отсталых».
Когда Ае поставили диагноз аутизм, врач посоветовал заниматься спортом. Девочка уже восемь лет ходит в бассейн, а теперь осваивает и верховую езду.
[Хадиджа Мохаммед, мама девочки]:
«Врач сказал, что верховая езда ей поможет. Когда она сидит верхом на лошади, это помогает концентрироваться и развивать внимание. Она боится упасть и поэтому вынуждена подолгу быть внимательной».
У Махмуда синдром Дауна. Раньше родители не могли уговорить его заняться хоть каким-нибудь спортом. Но верховая езда сразу увлекла мальчика.
[Манар Мунир, мама мальчика]:
«С тех пор как он начал ездить верхом, каждый раз идёт на занятия с огромным желанием. Сейчас утро, а он не любит рано вставать, но всё равно встаёт и идёт. Он просыпается и говорит, что хочет пойти на занятия».
Для этих детей выделяют спокойных и хорошо обученных лошадей. В клубе даже проводят специальные соревнования, в которых по силам участвовать ученикам с особенностями развития.
Родители отмечают, что верховая езда и общение с животными уже принесли пользу.
[Хадиджа Мохаммед, мама девочки]:
«Занятия с лошадьми, правда, помогают детям. Лошадь как будто понимает ребёнка, чувствует его состояние. Кажется, что лошади дают детям то, чего им больше нигде не найти, – дружбу».
На один курс принимают 25 детей. Их делят на группы по пять человек, чтобы занятия были максимально безопасными.
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