Венский спецназ переоделся в супергероев, чтобы развлечь детей в больнице
Австрийские полицейские спецподразделения WEGA подготовили сюрприз для пациентов детской больницы в Вене. Они переоделись в супергероев..
Дата загрузки: 2021-02-17
Перед детьми и взрослыми появились Бэтмен, Супермен и Человек-паук.
[Барбара Хан, директор больницы]:
«Дети смогли наблюдать за происходящим из больничных палат. Для нас было очень важно, чтобы все участники мероприятия прошли тестирование (на коронавирус). Это позволило нам провести совершенно безопасное и очень классное шоу».
Некоторым маленьким пациентам даже посчастливилось сфотографироваться в компании супергероев.
Полицейские посвятили мероприятие Международному дню борьбы с детской онкологией. Они также хотели немного развлечь юных пациентов, поскольку из-за пандемии посещения больницы ограничены.
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