Телеканал NTD

Венский спецназ переоделся в супергероев, чтобы развлечь детей в больнице

Венский спецназ переоделся в супергероев, чтобы развлечь детей в больнице

Австрийские полицейские спецподразделения WEGA подготовили сюрприз для пациентов детской больницы в Вене. Они переоделись в супергероев..

Дата загрузки: 2021-02-17

Австрийские полицейские спецподразделения WEGA подготовили сюрприз для пациентов детской больницы в Вене. Они переоделись в супергероев и спустились на тросах снаружи здания так, чтобы их видели в окнах.

Перед детьми и взрослыми появились Бэтмен, Супермен и Человек-паук.

[Барбара Хан, директор больницы]:
«Дети смогли наблюдать за происходящим из больничных палат. Для нас было очень важно, чтобы все участники мероприятия прошли тестирование (на коронавирус). Это позволило нам провести совершенно безопасное и очень классное шоу».

Некоторым маленьким пациентам даже посчастливилось сфотографироваться в компании супергероев.

Полицейские посвятили мероприятие Международному дню борьбы с детской онкологией. Они также хотели немного развлечь юных пациентов, поскольку из-за пандемии посещения больницы ограничены.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...