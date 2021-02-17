Венский спецназ переоделся в супергероев, чтобы развлечь детей в больнице

Австрийские полицейские спецподразделения WEGA подготовили сюрприз для пациентов детской больницы в Вене. Они переоделись в супергероев..

Австрийские полицейские спецподразделения WEGA подготовили сюрприз для пациентов детской больницы в Вене. Они переоделись в супергероев и спустились на тросах снаружи здания так, чтобы их видели в окнах.

Перед детьми и взрослыми появились Бэтмен, Супермен и Человек-паук.

[Барбара Хан, директор больницы]:

«Дети смогли наблюдать за происходящим из больничных палат. Для нас было очень важно, чтобы все участники мероприятия прошли тестирование (на коронавирус). Это позволило нам провести совершенно безопасное и очень классное шоу».

Некоторым маленьким пациентам даже посчастливилось сфотографироваться в компании супергероев.

Полицейские посвятили мероприятие Международному дню борьбы с детской онкологией. Они также хотели немного развлечь юных пациентов, поскольку из-за пандемии посещения больницы ограничены.

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