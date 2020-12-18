Кошки в костюмах Санты дарят рождественское настроение гостям кафе в Сеуле

Кото-кафе в Сеуле дарит гостям праздничное настроение. В зале их встречают кошки в костюмах Санта-Клауса. Пушистых..

[гостья кафе]:

«Приятно видеть здесь кошек, и очень здорово, что можно наслаждаться праздничной атмосферой даже во время пандемии». [гостья кафе]:

«В этом году трудно почувствовать атмосферу праздника, поэтому замечательно, что можно полюбоваться на кошек в костюмах Санта-Клауса и ощутить приближение Рождества».

Кото-кафе в Сеуле дарит гостям праздничное настроение. В зале их встречают кошки в костюмах Санта-Клауса. Пушистых питомцев можно брать на руки и гладить.

Кото-кафе открылось четыре года назад. Сейчас здесь живёт 130 кошек. Владелица даёт приют бездомным и брошенным животным. Она не принимает пожертвований и содержит кошек на деньги, заработанные в кафе.

Весь рождественский сезон усатых-полосатых кормят праздничным ужином.

Короткая ссылка на эту страницу: