Кошки в костюмах Санты дарят рождественское настроение гостям кафе в Сеуле
Кото-кафе в Сеуле дарит гостям праздничное настроение. В зале их встречают кошки в костюмах Санта-Клауса. Пушистых..
Дата загрузки: 2020-12-18
[гостья кафе]:
«Приятно видеть здесь кошек, и очень здорово, что можно наслаждаться праздничной атмосферой даже во время пандемии».
[гостья кафе]:
«В этом году трудно почувствовать атмосферу праздника, поэтому замечательно, что можно полюбоваться на кошек в костюмах Санта-Клауса и ощутить приближение Рождества».
Кото-кафе открылось четыре года назад. Сейчас здесь живёт 130 кошек. Владелица даёт приют бездомным и брошенным животным. Она не принимает пожертвований и содержит кошек на деньги, заработанные в кафе.
Весь рождественский сезон усатых-полосатых кормят праздничным ужином.
Короткая ссылка на эту страницу: