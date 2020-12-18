Телеканал NTD

Кошки в костюмах Санты дарят рождественское настроение гостям кафе в Сеуле

Кошки в костюмах Санты дарят рождественское настроение гостям кафе в Сеуле

Кото-кафе в Сеуле дарит гостям праздничное настроение. В зале их встречают кошки в костюмах Санта-Клауса. Пушистых..

Дата загрузки: 2020-12-18

Кото-кафе в Сеуле дарит гостям праздничное настроение. В зале их встречают кошки в костюмах Санта-Клауса. Пушистых питомцев можно брать на руки и гладить.

[гостья кафе]:
«Приятно видеть здесь кошек, и очень здорово, что можно наслаждаться праздничной атмосферой даже во время пандемии».

[гостья кафе]:
«В этом году трудно почувствовать атмосферу праздника, поэтому замечательно, что можно полюбоваться на кошек в костюмах Санта-Клауса и ощутить приближение Рождества».

Кото-кафе открылось четыре года назад. Сейчас здесь живёт 130 кошек. Владелица даёт приют бездомным и брошенным животным. Она не принимает пожертвований и содержит кошек на деньги, заработанные в кафе.

Весь рождественский сезон усатых-полосатых кормят праздничным ужином.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...