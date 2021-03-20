Театр с доставкой: итальянские актёры приезжают по вызову в парки

Итальянская актриса Микела Сальви работает в новой службе доставки в Риме. В этом парке в окружении..

[Микела Чезаретти Сальви, актриса]:

«Сейчас это уместно. Я доставляю товар, но вместо еды люди получают духовную пищу».

Итальянская актриса Микела Сальви работает в новой службе доставки в Риме. В этом парке в окружении немногочисленных зрителей она прочитает три пьесы итальянского и испанского классиков.

Пандемия нарушила работу театров, а люди соскучились по культурной жизни. Поэтому и появился проект, благодаря которому можно заказать спектакль в парк или во двор своего дома.

[Микела Чезаретти Сальви, актриса]:

«Я стала участвовать, потому что убеждена в ценности этой инициативы. И я также хочу продолжать свою работу, поскольку считаю важным делать это именно сейчас. Я чувствую, что служу обществу».

Актриса участвует в проекте с января. Она разработала своеобразное меню выступлений, чтобы люди могли выбрать подходящее для них. Также она выполняет индивидуальные заказы зрителей.

[зрительница]:

«Я хожу в театр с 24 лет, поэтому считаю его незаменимым. Думаю, любая возможность общения и любое позитивное развлечение необходимы, а искусство и культура имеют фундаментальное значение». [зритель]:

«Это прекрасная идея, поскольку можно посмотреть спектакль, не приходя в театр. Из-за «ковида» мы больше не можем ходить в закрытые помещения».

Во время пандемии музеям разрешали ненадолго открываться, но театры так и стоят закрытыми. Выездные спектакли помогают артистам зарабатывать на жизнь.

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