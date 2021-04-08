Уроки в окружении коз: итальянская школьница посещает онлайн-занятия с выпаса

10-летнюю итальянскую девочку Фьямметту на уроки зовёт не школьный звонок, а звуки десятков колокольчиков на шеях..

10-летнюю итальянскую девочку Фьямметту на уроки зовёт не школьный звонок, а звуки десятков колокольчиков на шеях коз.

Она выносит на улицу книги и тетради и занимается в окружении рогатых «одноклассников». Там её ждёт парта и немного обглоданный стул.

Девочка живёт в деревне Медзоломбардо на севере Италии на высоте одного километра над уровнем моря.

Отец Фьямметты говорит, что её мама на целый день уходит на работу. Он сам не хочет оставлять дочку одну дома, поэтому берёт её на выпас. Она сама так захотела, потому что в компании учиться веселее.

Итальянские школы были закрыты на карантин до 6 апреля. С 7-го в стране возобновились правила, согласно которым области разделили на красные и оранжевые зоны в зависимости от количества случаев COVID. В местах, где заболевших меньше, возобновились очные занятия в начальных школах.

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