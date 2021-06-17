Городское сафари: в лондонских парках появилось 100 фигур слонов

В лондонском Грин-парке обосновалось стадо слонов. Правда, животные ненастоящие. Их фигуры выполнены в натуральную величину. Сделали..

В лондонском Грин-парке обосновалось стадо слонов. Правда, животные ненастоящие. Их фигуры выполнены в натуральную величину. Сделали слонов в Индии. В качестве материала использовали ветки инвазивного кустарника лантана сводчатая.

Автор идеи – некоммерческая организация Elephant Family Trust, которая занимается спасением азиатских слонов. Эти фигуры должны напомнить людям, что нужно заботиться о диких животных.

По некоторым оценкам, популяция азиатских слонов ежегодно сокращается примерно на 5%. Животным угрожают браконьерство и сокращение среды обитания. Их также убивают за порчу посевов. Кроме того, многие погибают при столкновении с машинами.

Искусственных слонов помимо Грин-парка разместили в Сент-Джеймсском парке и в Беркли-сквере. Необычная выставка продлится до 23 июля. Потом фигуры будут распродавать. За слонёнка попросят 6000 фунтов стерлингов. Взрослый слон стоит 30 тысяч.

Вырученные средства пойдут на благотворительность. Например, их будут использовать на расширение национальных парков, а также – на охрану природных коридоров. Они обеспечивают животным возможность мигрировать в поисках корма и при этом не вредить сельскохозяйственным угодьям.

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