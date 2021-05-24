На сцене Мариинского театра поставили балет, посвящённый Евро-2020

В Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра состоялся балетный спектакль, посвящённый футбольному турниру Евро-2020. Северная столица России примет семь матчей, включая четвертьфинал.

Вместе с артистами балета на сцене выступили юные футболисты Академии футбольного клуба «Зенит». Звёздами спектакля стали прима-балерина Мариинского театра Виктория Терёшкина и чемпион Европы и мира по футболу Давид Трезеге, который появился на сцене с трофеем в руках.

[Юрий Смекалов, балетмейстер и автор спектакля]:

«Идея была в том, чтобы показать, насколько наш Петербург может объединять в себе и спортивные, и культурные традиции на одном уровне. И это очень важно, и именно (важно) показать это в декорациях нашего спектакля «Медный всадник», когда и Пётр I руководит этим процессом, и мы видим наши памятники архитектуры, и внутри этого мы интегрируем балетную эстетику, футбольную эстетику».

Чемпионат Европы по футболу – 2020 стартует 11 июня и продлится до 11 июля. Турнир перенесли на этот год из-за пандемии. Соревнования пройдут на 11 стадионах в 11 городах десяти стран.

В Санкт-Петербурге матчи продлятся с 12 июня по 2 июля. Их примет стадион «Газпром Арена». Он будет заполнен только на 50%. Среди болельщиков также будут иностранцы.

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