Музыка для зверей: тайские школьники выступают в зоопарке
Во время пандемии гости не балуют вниманием зоопарк Кхао-Кхео в тайской провинции Чонбури. Юная пианистка Синлада..
Дата загрузки: 2021-05-27
Школьница берёт с собой синтезатор и играет популярные тайские мелодии для лемуров, сурикатов и зебр.
[Синлада Супат, школьница]:
«Я играю, чтобы успокоить животных и помочь им чувствовать себя комфортно. Я также хочу скрасить их одиночество».
Непоседливые кольцехвостые лемуры забираются на инструмент и ненароком нажимают клавиши.
[Синлада Супат, школьница]:
«Мне хочется, чтобы они были рядом, пока я играю. Я не против того, что они прыгают по клавиатуре. Как будто они играют вместе со мной».
Музыка нравится и сурикатам. Она их словно завораживает.
[Тавин Раттанавонгсават, директор зоопарка]:
«Когда школьники-волонтёры играют на музыкальных инструментах, мы замечаем, что животные реагируют на неё. Некоторым просто любопытно, а некоторые, похоже, наслаждаются музыкой».
Сейчас в зоопарке обсуждают возможность проводить концерты живой музыки каждую неделю.
[Тавин Раттанавонгсават, директор зоопарка]:
«Туристов стало меньше, и животным скучно. Они уже привыкли постоянно видеть людей и общаться с ними. И вдруг всё это исчезло».
Для одиннадцатилетней Синлады эти концерты тоже важны. Они помогают ей привыкнуть к аудитории и побороть страх перед публичными выступлениями.
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