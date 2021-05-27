Музыка для зверей: тайские школьники выступают в зоопарке

Во время пандемии гости не балуют вниманием зоопарк Кхао-Кхео в тайской провинции Чонбури. Юная пианистка Синлада..

Во время пандемии гости не балуют вниманием зоопарк Кхао-Кхео в тайской провинции Чонбури. Юная пианистка Синлада – одна из немногих, кто постоянно навещает питомцев зоологического сада.

Школьница берёт с собой синтезатор и играет популярные тайские мелодии для лемуров, сурикатов и зебр.

[Синлада Супат, школьница]:

«Я играю, чтобы успокоить животных и помочь им чувствовать себя комфортно. Я также хочу скрасить их одиночество».

Непоседливые кольцехвостые лемуры забираются на инструмент и ненароком нажимают клавиши.

[Синлада Супат, школьница]:

«Мне хочется, чтобы они были рядом, пока я играю. Я не против того, что они прыгают по клавиатуре. Как будто они играют вместе со мной».

Музыка нравится и сурикатам. Она их словно завораживает.

[Тавин Раттанавонгсават, директор зоопарка]:

«Когда школьники-волонтёры играют на музыкальных инструментах, мы замечаем, что животные реагируют на неё. Некоторым просто любопытно, а некоторые, похоже, наслаждаются музыкой».

Сейчас в зоопарке обсуждают возможность проводить концерты живой музыки каждую неделю.

[Тавин Раттанавонгсават, директор зоопарка]:

«Туристов стало меньше, и животным скучно. Они уже привыкли постоянно видеть людей и общаться с ними. И вдруг всё это исчезло».

Для одиннадцатилетней Синлады эти концерты тоже важны. Они помогают ей привыкнуть к аудитории и побороть страх перед публичными выступлениями.

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